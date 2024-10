Verlosung: „A Quiet Place: Tag Eins“-Fanpaket

Mit „A Quiet Place: Tag Eins“ übernahm Regisseur Michael Sarnoski das Prequel zur nervenaufreibenden Geschichte der tödlichen Kreaturen, die die Weltbevölkerung heimsucht. Seine Weltpremiere feierte der Film am 26. Juni 2024 beim Tribeca Film Festival. An der Seite der kenianischen Schauspielerin Lupita Nyong’o und des „Stranger Things“-Stars Joseph Quinn standen auch Alex Wolff und Djimon Hounsou vor der Kamera. Der Horrorthriller lief am 27. Juni in den deutschen Kinos an.

Die Handlung des Films

Der Film spielt in der post-apokalyptischen Welt von „A Quiet Place“ (nach Regisseur John Krasinski) und erzählt die Geschichte des ersten Tages, an dem die Freaks aus dem All unsere Welt überrannten. Im Mittelpunkt die junge Samira,mit ihrer Katze Frodo. Zusammen mit einem unvorhergesehenen Mitstreiter (Joseph Quinn) versuchen sie in dem Chaos um ihr Leben zu rennen. Als wäre das nicht Adrenalin-Zufluss genug, gibt es noch eine bedeutende Regel für die Flüchtigen: Sie müssen mucksmäuschenstill bleiben. Sonst werden sie getötet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„A Quiet Place: Tag Eins“ ist ab heute als 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD oder Steelbook im Verleih vom Paramount Home Entertainment erhältlich. Mit etwas Glück kann man sich auch das passende Fanpaket zulegen. Denn wir verlosen ein 4K UHD Steelbook, einen zu Frodo passenden Cat Stress Reliever und eine Tranquil Noise Machine.

So könnt ihr teilnehmen

Schreibt einfach eine Mail an gewinnen@rollingstone.de und gebt Name, Adresse und Telefonnummer an. Stichwort: „Tag Eins“, Einsendeschluss: 24. Oktober 2024. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen viel Erfolg!