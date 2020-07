Gewinnspiel zum Release von „The Last of Us Part II“: Collector’s Edition gewinnen!

„The Last of Us Part II“ erscheint am 19. Juni für PlayStation 4

Am 19. Juni ist mit „The Last of Us Part II“ die langersehnte Fortsetzung eines der emotionalsten und fesselndsten Spiele der letzten Jahre erschienen. Die aufwühlende Geschichte von Joel und Ellie, die sich in einer postapokalyptischen Welt durchschlagen müssen, zieht Gamer damit erneut so sehr in ihren Bann, dass man nicht umhin kommt, sich voll und ganz auf das packende Action-Adventure einzulassen.

Die Story von „The Last of Us Part II“

Fünf Jahre nach ihrer dramatischen Reise durch das postapokalyptische Setting der USA haben sich Ellie und Joel in Jackson, Wyoming niedergelassen. Hier fanden sie nach den traumatischen Ereignissen Ruhe und inmitten einer friedfertigen Gemeinschaft können sie jetzt ein harmonisches Leben führen – trotz der fortwährenden Bedrohung durch Infizierte und andere verzweifelte Überlebende, die weiterhin das Land besiedeln. Allerdings zerstört ein gewaltsamer Vorfall das friedliche Zusammenleben und so macht sich die inzwischen 19-jährige Protagonistin auf eine erbarmungslose und brutale Jagd nach Gerechtigkeit. Jeder und jede Schuldige soll mit dem Leben bezahlen – auch, wenn das für sie selbst verheerende Folgen hat.

Hier gibt es den Trailer zu „The Last of Us Part II“ zu sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/5SY6S-XCnUo?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Zum Release von „The Last of Us Part II“ am 19. Juni gibt es eine begehrte Collector’s Edition zu gewinnen.

Darin enthalten ist neben dem Spiel im Steelbook-Case ein 48-seitiges Art-Book, eine exklusive Figur, ein Kunstdruck, Ellies Armband, Pins und Sticker sowie der digitale Soundtrack.

Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Wie heißt die Protagonistin des Spiels?

Ellie

Billie

Minnie

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)



Einsendeschluss ist der 31.07.2020, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.