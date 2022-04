Gewinnspiel: Wir verlosen das neue Album „Never Let Me Go“ von Placebo

Foto: Christina Wenig. All rights reserved.

Mit „Never Let Me Go“ haben Placebo Ende März ihr mittlerweile achtes Studioalbum veröffentlicht. Die LP erreichte in Deutschland, Österreich und der Schweiz direkt Platz 1 der Album-Charts.

Vorab hatte die Band vier Songs vom neuen Album herausgebracht. Zuletzt war die Single„Happy Birthday in the Sky“ erschienen. Hört die Single hier an:

„Never Let Me Go“ ist das erste Album der Band seit fast 10 Jahren. Fertiggestellt war es laut Brian Molko und Stefan Olsdal bereits Anfang 2020. Doch dann kam bekanntlich die Corona-Pandemie und machte den beiden einen Strich durch die Rechnung. Die beiden hatten damals eine Tour geplant, die jetzt im Herbst 2022 nachgeholt werden soll.

„Never Let Me Go“ folgt mit zwei Jahren Verspätung auf das 2013 erschienene Vorgängeralbum „Loud Like Love“. Seit der Gründung der Band 1996 haben Molke und Olsdal drei Schlagzeuger verschlissen, weshalb das neue Album eigentlich ganz ohne Drummer auskommen sollte. Jetzt sind sogar zwei verschiedene auf dem Album zu hören.

Wir verlosen den neuen Longplayer von Placebo, „Never Let Me Go“ einmal als Vinyl und zweimal als MC-3er-Pack in verschiedenen Farben. Einfach Formular ausfüllen und „NEVER“ als Lösungsbegriff angeben. Teilnahmeschluss ist der 30. April 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.