Mit „Bettie James – Gold Edition“ veröffentlichte Jimmie Allen 2021 einen Nachfolger seines „Bettie James“-Projekts. Einst nur digital erhältlich, erscheint das Album nun auch als CD.

Bereits bei „Bettie James“ (2020) bewies Allen seine Liebe für Musik verschiedenster Stilrichtungen. Von Country und Pop, über Rock und R&B. Damals arbeitete der Sänger bei jedem der sieben Titel des Longplayers mit verschiedenen Artists zusammen, um ein genreübergreifendes Album zu schaffen. Darunter waren beispielsweise Brad Paisley, Tim McGraw, Noah Cyrus oder Nelly. Dieses Konzept wurde bei „Bettie James – Gold Edition“ fortgesetzt. Zusätzlich zu den sieben Songs von „Bettie James“ sind darauf neun weitere Lieder mit Artists verschiedener Stilrichtungen zu hören. So unter anderem Babyface, Keith Urban, oder Little Big Town. Einen Einblick gibt die Single „Freedom Was A Highway“ in Zusammenarbeit mit Brad Paisley.

Jimmie Allen, Brad Paisley – „Freedom Was A Highway“

„Ich war einfach noch nicht fertig“

Zum Anstoß hinter „Bettie James – Gold Edition“ sagt Allen: „Wenn es um Musik geht, die ich liebe, lasse ich mich nicht wirklich auf Grenzen oder Genres ein. Ich dachte, wir würden mit der Zusammenarbeit nach ‚Bettie James‘ aufhören, und dann dachte ich: Mann, es gibt so viel Musik da draußen, die ich liebe, so viele Künstler, die ich liebe, und ich war einfach noch nicht fertig.“

