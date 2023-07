Gibt es bald neue Musik von Guns N‘ Roses?

Bereits seit Veröffentlichung der Singles „Absurd“ und „Hard Skool“ in 2021 erwarten Guns-N‘-Roses-Fans, endlich neue Musik der Hard-Rock-Band zu hören. Offiziell gibt es noch keine Information über ein neues Album. Dennoch tauchten im Internet und auf den Sozialen Medien der Band in den letzten Tagen Hinweise auf neue Musik auf.

Am 5. Juni wurde während des Soundchecks der unveröffentlichte Song „Perhaps“ angespielt. Dazu kommt ein Bild, welches am 22. Juni von Axl Rose und Gitarrist Slash von Urban Sound Studios in Oslo auf Instagram gepostet wurde. Der Bildtext bestätigt, dass Guns N‘ Roses sich vor Ort „neue Mixe“ angehört haben.

Während des Konzerts in Weert, Niederlande, am 11. Juli tauchte dann auf der Instagram-Story der Band ein Video auf, in dem jemand durch Seiten blättert, auf denen die Titel von Liedern vermerkt sind. Wie Nutzer:innen auf Reddit feststellten, ist darunter neben bekannten Titeln wie „Mr. Brownstone“, „Civil War“ und „Don’t Cry“ auch der Name „Perhaps“ zu sehen. Ein weiterer Titel könnte „The General“ sein, von dem Fans meinen, ihn schon vor einem Monat auf der Setlist gesehen zu haben.

Slash spricht schon seit 2022 von Plänen, weitere überarbeitete Lieder aus den „Chinese Democracy“-Sessions zu veröffentlichen. Eine offizielle Ankündigung neuer Musik lässt allerdings noch auf sich warten.