35 Jahre nach Veröffentlichung: Tracy Chapmans „Fast Car“ zum „Song des Jahres“ gekürt

Tracy Chapman 2007 in New York City.

Tracy Chapmans Song „Fast Car“ hört nicht auf Erfolge zu feiern. Der Track war nicht nur bereits 1988 ein Hit, sondern verzeichnet auch heute noch fast 760 Millionen Streams auf Spotify. In diesem Jahr wurde das Lied durch die Cover-Version von Luke Combs zurück ins Rampenlicht geworfen. 35 Jahre nach dem Release wurde es nun bei den Country Music Awards mit dem Preis für den „Song des Jahres“ ausgezeichnet. Chapman ist somit die erste Schwarze Songwriterin, die das erreicht.

Am Mittwochabend (08. November) fand die jährliche Preisverleihung in Nashville statt. Zwar war die 59-Jährige nicht persönlich anwesend, um ihren Award entgegen zu nehmen, sie wurde allerdings durch Sara Evans vertreten. „Es tut mir leid, dass ich heute Abend nicht dabei sein kann. Es ist wirklich eine Ehre, dass mein Song 35 Jahre nach seinem Debüt erneut ausgezeichnet wird“, verliest die Moderatorin Chapmans Rede. Sie würde außerdem „allen Fans von Fast Car“ und Luke Combs danken.

Auch der Countrysänger ging an diesem Abend nicht leer aus. Seine Interpretation von „Fast Car“ wurde bei den CMAs mit dem Preis für die „Single des Jahres“ ausgezeichnet. Während er den Award entgegen nahm, richtet er sich an die Schöpferin seines Lieblingsliedes und dankt ihr dafür, dass sie „einen der besten Songs aller Zeiten“ geschrieben habe. „Ich habe ihn nur aufgenommen, weil ich den Song geliebt habe. Es ist der erste Lieblingssong, den ich je hatte, als ich vier Jahre alt war“, so der Musiker. Combs‘ Cover erreichte 2023 Spitzenplätze in mehreren Musikcharts – darunter auch in Billboards „Country Airplay Charts“, welche die meistgespielten Songs auf US-amerikanischen Country-Radiosendern aufführt.

Dass „Fast Car“ durch die Coverversion einen solchen Aufschwung bekam, konnte Tracy Chapman nicht vorhersehen. Dennoch zeigt sie sich bereits im Juli 2023 zufrieden gegenüber dem Billboard Magazin. Sie sei „glücklich für [Combs] und ihren Erfolg und dankbar, dass neue Fans ,Fast Car‘ gefunden und angenommen haben“, so die Sängerin.

Das Musikvideo zu Tracy Chapmans „Fast Car“:

