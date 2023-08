50 Jahre HipHop: Wiederveröffentlichungen, Compilations und Events

Am 11. August 1973 schmiss Kool DJ Herc in der Bronx eine Geburtstagsfeier namens „Back to School Jam“ für seine kleine Schwester – und soll dabei auch gleichzeitig die Geburt des HipHop initiiert haben. Also genau heute vor 50 Jahren. Um dem Genre Ehre zu erweisen, gibt es zur Feier des Tages Wiederveröffentlichungen von Rap-Legenden, Compilations mit den Künstler:innen der letzten Jahrzehnte und natürlich auch Events in Berlin.

HipHop-Compilations und Wiederveröffentlichungen von Rap-Klassikern

Auf der digitalen Plattform für die HipHop- und R&B-Kataloge von „Certified, Sony Music Entertainments“ haben diese am 28. Juli die Compilation RAISED BY RAP: 50 YEARS OF HIP HOP veröffentlicht und resümieren auf der Doppel-LP die Werke der Rap-Ikonen der letzten 50 Jahre. Neben Legenden wie der Wu-Tang Clan, Run-D.M.C., Fugees und A Tribe Called Quest sind andere großen Namen des heutigen HipHop auf dem Sampler vertreten, wie unter anderem Doja Cat, 21 Savage, Future und BIA.

Neben Compilations gibt es auch Wiederveröffentlichungen von Werken wie Big Puns CAPITAL PUNISHMENT oder Cypress Hills BLACK SUNDAY. Dabei zelebriert man mit BLACK SUNDAY (REMIXES) gleichzeitig das 30-jährige Jubiläum der Platte. Unter den Wiederveröffentlichungen befinden sich auch aktuelle Rap-Künstler:innen wie Future mit seiner ursprünglich 2015 erschienenen LP DIRTY SPRITE 2.

HipHop-Events in Berlin

In Zusammenarbeit mit der „50th Anniversary of Hip-Hop“-Organisation der US-Rap-Ikone Ice-T findet am 6. Oktober die Eröffnung des HipHop 50-Hauptquartiers „HQforty4“ statt. Hier sollen über 50 Wochen lang Workshops, Partys, Programme und Ausstellungen rund um das Genre stattfinden. Diese kann man auf der Stralauer Allee 44 besuchen.

Zur Eröffnung des HipHop 50-Hauptquartiers „HQforty4“ wird es am 6. Oktober im Rahmen des 19. „Festival of Lights“ in Berlin auch eine Lichtinstallation zum Thema 50 Jahre HipHop an der Oberbaumbrücke zu sehen geben.