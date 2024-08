David Gilmour findet: Neues Album „das Beste“ seit „The Dark Side Of The Moon“

David Gilmour, auch bekannt als Mitglied bei Pink Floyd, bringt am 6. September sein Solo-Album, „Luck And Strange“ heraus, was wohl musikalisch einige der Pink-Floyd-Werke übertreffen könnte, wie Gilmour nun in einem Interview erklärte.

Das Beste seit über 50 Jahren?

In einem Gespräch mit „Prog Magazine“ sagte David Gilmour über „Luck And Strange“, dass die Platte das „beste“ Album seit Pink Floyds „The Dark Side Of The Moon“ (1973) sei. Konkret meinte er: „Es sind jetzt über 50 Jahre seit ‚The Dark Side Of The Moon‘ vergangen. Mein Gefühl ist, dass dieses Album das Beste ist, das ich in all den Jahren seit 1973, als ‚The Dark Side Of The Moon‘ herauskam, gemacht habe.“ Demzufolge würde sein kommendes Werk wohl auch Pink Floyds Nachfolgeralben wie „Animals“ und „The Wall“ übertreffen, da die LPs 1977 und 1979 erschienen und damit nach „The Dark Side Of The Moon“ auf dem Markt kamen.

Auf diesen gutem Gefühl scheint sich Gilmour allerdings nicht auszuruhen, denn in dem besagten Interview erklärte er ebenfalls, schon an einem weiteren Album zu arbeiten: „Unser Plan ist es, dieses Album herauszubringen, es laufen zu lassen und dann sofort ein weiteres zu machen.“ Dafür wolle der 78-Jährige erneut mit denselben Leuten zusammenarbeiten, die auch an „Luck And Strange“ beteiligt waren.

Mehr zu „Luck And Strange“

David Gilmour nahm „Luck And Strange“ über fünf Monate lang in Brighton und London auf. Der Entstehungsprozess wurde von seiner Ehefrau und Autorin Polly Sampson für die Sozialen Medien festgehalten, die durch Beiträge auf ihrem Instagram-Account immer wieder Behind-The-Scenes-Einblicke gab.

Die Platte besteht aus acht komplett neuen Stücken und einer überarbeiteten Version vom The Montgolfier Brothers’ Hit „Between Two Points“ aus dem Jahr 1999.

Mit letzterem Werk, an dem er mit seiner Tochter Romany Gilmour zusammenarbeitete, und seiner Single-Auskopplung „The Piper’s Call“ gab Gilmour schon einen Vorgeschmack auf seine neue LP.