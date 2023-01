„Glass Onion: A Knives Out Mystery“ wird zum Mega-Erfolg auf Netflix

Daniel Craig als „Benoit Blanc“ in „Glass Onion: A Knives Out Mystery“

Bereits nach zehn Tagen führten die unzähligen Streams dazu, dass „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ (2022) eine der drei meistgestreamten Netflix-Produktion bisher ist. Der Krimi ist seit 23. Dezember beim Streaminganbieter zugänglich und wurde bis dato bereits in über 90 Millionen Haushalten angeschaut. Die Hauptrolle, Benoit Blanc, wird von Daniel Craig gespielt, Regie hat Rian Johnson geführt.

„Glass Onion: A Knives Out Mystery“ ist die Fortsetzung von „Knives Out – Mord ist Familiensache“ (2019). Auch der erste Teil brachte gute Einspielergebnisse ein, kann jedoch bislang die Erfolge des Sequels nicht schlagen. Laut verschiedener Angaben arbeitet Johnson bereits an Teil drei der Krimireihe, die er gar nicht als solche sieht: Über Netflix‘ Entscheidung, seinen neuen Film nicht schlicht „Glass Onion“ zu nennen, sondern mit dem Zusatz „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ zu versehen, soll er nicht erfreut gewesen sein.

Der Grund: Der Film stehe für sich und in keinerlei Verbindung zu „Knives Out“. Bis auf die Tatsache, dass Benoit Blanc wieder ermittelt. Die wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen im Januar haben wir hier gesammelt.

209,4 Millionen Stunden Streamingzeit

Die Zahl von über 90 Millionen Aufrufen seit den Feiertagen liegt der Gesamt-Streaming-Dauer des Films von insgesamt mehr als 209,4 Millionen Stunden bei einer Laufzeit von 2,3 Stunden zugrunde. Diese Ergebnisse machen die Produktion zur drittmeistgestreamten in der Geschichte von Netflix. Auf Platz eins befindet sich Adam McKays „Don’t Look Up“ (2021), auf Platz zwei Rawson Marshall Thurbers „Red Notice“ (2021). Sollten die Zahlen noch weiter ansteigen, könnte Johnsons Sequel möglicherweise auch auf das zweite oder gar erste Siegertreppchen klettern.

Neben Craig komplettieren Janelle Monáe, Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Jessica Henwick, Noah Segan, Ethan Hawke, Dallas Roberts, Jackie Hoffman und Hugh Grant den Cast. „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ ist außerdem bei den „Golden Globe Awards“ in der Kategorie „Bester Film – Musical/Komödie“ nominiert. Die Verleihung findet am 10. Januar statt.

