Golden Globe Awards 2026: Alle Gewinner im Überblick

Prince: Der Weg zu „Purple Rain“ – die ROLLING-STONE-Story

Die Hollywood Foreign Press Association hat am Sonntagabend die Golden-Globe-Awards 2026 für die besten Leistungen in Film und Fernsehen vergeben. In Beverly Hills kamen die größten Namen Hollywoods zusammen, um den offiziellen Start der Awards-Saison zu feiern.

Zu den meistnominierten Produktionen zählten unter anderem One Battle After Another, The White Lotus und Severance, die in mehreren Kategorien vertreten waren.

Überblick über die Film-Nominierungen

Paul Thomas Andersons gefeierter Actionthriller One Battle After Another führte die Filmliste mit neun Nominierungen an. Darunter Bester Film – Musical oder Komödie. Es folgten Joachim Triers Sentimental Value mit acht, Ryan Cooglers Sinners mit sieben und Chloé Zhaos Hamnet mit sechs Nominierungen.

Diese drei Titel traten in der Kategorie Bester Film – Drama gegen Frankenstein, It Was Just an Accident und The Secret Agent an.

Fernsehen und Sonderkategorien

Im Fernsehbereich lag The White Lotus mit sechs Nominierungen an der Spitze. Darunter Beste Drama-Serie. In den Comedy-Kategorien führte Only Murders in the Building mit vier Nominierungen. Unter anderem für Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short.

Nach dem großen Erfolg bei den Emmys dominierte Adolescence die Limited-Series-Kategorien mit fünf Nominierungen.

Podcast des Jahres und Moderation

Neu eingeführt wurde der Preis Podcast des Jahres. Die erstmalig nominierten Podcasts waren: Armchair Expert With Dax Shepard, Call Her Daddy, Good Hang With Amy Poehler, The Mel Robbins Podcast, SmartLess und Up First From NPR.

Nikki Glaser kehrte zum zweiten Mal in Folge als Moderatorin der Golden Globes zurück.

Gewinnerliste Filme

Bester Film – Drama

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Bester Film – Musical oder Komödie

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Bester Hauptdarsteller – Drama

Joel Edgerton – Train Dreams

Oscar Isaac – Frankenstein

Dwayne Johnson – The Smashing Machine

Michael B. Jordan – Sinners

Wagner Moura – The Secret Agent

Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Beste Hauptdarstellerin – Drama

Jessie Buckley – Hamnet

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Sentimental Value

Julia Roberts – After the Hunt

Tessa Thompson – Hedda

Eva Victor – Sorry, Baby

Weitere Filmkategorien

Bester Hauptdarsteller – Musical oder Komödie

Timothée Chalamet – Marty Supreme

George Clooney – Jay Kelly

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another

Ethan Hawke – Blue Moon

Lee Byung Hun – No Other Choice

Jesse Plemons – Bugonia

Beste Hauptdarstellerin – Musical oder Komödie

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – One Battle After Another

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee

Emma Stone – Bugonia

Bester Nebendarsteller – Film

Benicio Del Toro – One Battle After Another

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Sean Penn – One Battle After Another

Adam Sandler – Jay Kelly

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Beste Nebendarstellerin – Film

Emily Blunt – The Smashing Machine

Elle Fanning – Sentimental Value

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Amy Madigan – Weapons

Teyana Taylor – One Battle After Another

Regie, Musik und internationale Filme

Beste Regie

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Ryan Coogler – Sinners

Guillermo Del Toro – Frankenstein

Jafar Panahi – It Was Just an Accident

Joachim Trier – Sentimental Value

Chloé Zhao – Hamnet

Beste Filmmusik

Alexandre Desplat – Frankenstein

Ludwig Göransson – Sinners

Jonny Greenwood – One Battle After Another

Kangding Ray – Sirāt

Max Richter – Hamnet

Hans Zimmer – F1

Bester Originalsong – Spielfilm

„Dream as One“, Avatar: Fire and Ash, Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson und Andrew Wyatt

„Golden“, KPop Demon Hunters, EJAE und Mark Sonnenblick

„I Lied to You“, Sinners, Ludwig Göransson und Raphael Saadiq

„No Place LIke Home“, Wicked: For Good, Stephen Schwartz

„The Girl in the Bubble“, Wicked: For Good, Stephen Schwartz

„Train Dreams“, Train Dreams, Nick Cave, Bryce Dessner

Bester internationaler Film

It Was Just an Accident

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Bestes Drehbuch

One Battle After Another

Marty Supreme

Sinners

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Hamnet

Bester animierter Spielfilm

Arco

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Kino- und Box-Office-Erfolg

Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission Impossible — The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked For Good

Zootopia 2

Gewinnerliste Fernsehen

Beste Drama-Serie

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Beste Comedy-Serie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Beste Miniserie oder Fernsehfilm

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Schauspiel Fernsehen

Bester Hauptdarsteller – Drama-Serie

Sterling K. Brown – Paradise

Diego Luna – Andor

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt

Beste Hauptdarstellerin – Drama-Serie

Kathy Bates – Matlock

Britt Lower – Severance

Helen Mirren – Mobland

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie – Musical oder Komödie

Adam Brody, Nobody Wants This

Steve Martin, Only Murders in the Building

Glen Powell, Chad Powers

Seth Rogen, The Studio

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie – Musical oder Komödie

Kristen Bell, Nobody Wants This

Ayo Edeberi, The Bear

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Natasha Lyonne, Poker Face

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie – Miniserie, Anthologieserie oder Fernsehfilm

Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti, Black Mirror

Stephen Graham, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jude Law, Black Rabbit

Matthew Reis, The Beast in Me

Beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie – Miniserie, Anthologieserie oder Fernsehfilm

Claire Danes, The Beast in Me

Rashida Jones, Black Mirror

Amanda Seyfried, Long Bright River

Sarah Snook, All Her Fault

Michelle Williams, Dying for Sex

Robin Wright, The Girlfriend

Bester Nebendarsteller – Fernsehen

Owen Cooper, Adolescence

Billy Crudup, The Morning Show

Walton Goggins, The White Lotus

Jason Isaacs, The White Lotus

Tramell Tillman, Severance

Ashley Walters, Adolescence

Beste Nebendarstellerin – Fernsehen

Carrie Coon, The White Lotus

Erin Doherty, Adolescence

Hannah Einbinder, Hacks

Catherine O’Hara, The Studio

Parker Posey, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Podcast des Jahres

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

SmartLess

Up First From NPR

Beste Stand-up-Comedy-Performance

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: PostMortem