Golden Globe Awards 2026: Alle Gewinner im Überblick
Alle Gewinner der Golden Globe Awards 2026: vollständige Liste der ausgezeichneten Filme, Serien, Schauspieler und Podcasts.
Die Hollywood Foreign Press Association hat am Sonntagabend die Golden-Globe-Awards 2026 für die besten Leistungen in Film und Fernsehen vergeben. In Beverly Hills kamen die größten Namen Hollywoods zusammen, um den offiziellen Start der Awards-Saison zu feiern.
Zu den meistnominierten Produktionen zählten unter anderem One Battle After Another, The White Lotus und Severance, die in mehreren Kategorien vertreten waren.
Überblick über die Film-Nominierungen
Paul Thomas Andersons gefeierter Actionthriller One Battle After Another führte die Filmliste mit neun Nominierungen an. Darunter Bester Film – Musical oder Komödie. Es folgten Joachim Triers Sentimental Value mit acht, Ryan Cooglers Sinners mit sieben und Chloé Zhaos Hamnet mit sechs Nominierungen.
Diese drei Titel traten in der Kategorie Bester Film – Drama gegen Frankenstein, It Was Just an Accident und The Secret Agent an.
Fernsehen und Sonderkategorien
Im Fernsehbereich lag The White Lotus mit sechs Nominierungen an der Spitze. Darunter Beste Drama-Serie. In den Comedy-Kategorien führte Only Murders in the Building mit vier Nominierungen. Unter anderem für Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short.
Nach dem großen Erfolg bei den Emmys dominierte Adolescence die Limited-Series-Kategorien mit fünf Nominierungen.
Podcast des Jahres und Moderation
Neu eingeführt wurde der Preis Podcast des Jahres. Die erstmalig nominierten Podcasts waren: Armchair Expert With Dax Shepard, Call Her Daddy, Good Hang With Amy Poehler, The Mel Robbins Podcast, SmartLess und Up First From NPR.
Nikki Glaser kehrte zum zweiten Mal in Folge als Moderatorin der Golden Globes zurück.
Gewinnerliste Filme
Bester Film – Drama
Frankenstein
Hamnet
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Bester Film – Musical oder Komödie
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Bester Hauptdarsteller – Drama
Joel Edgerton – Train Dreams
Oscar Isaac – Frankenstein
Dwayne Johnson – The Smashing Machine
Michael B. Jordan – Sinners
Wagner Moura – The Secret Agent
Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Beste Hauptdarstellerin – Drama
Jessie Buckley – Hamnet
Jennifer Lawrence – Die My Love
Renate Reinsve – Sentimental Value
Julia Roberts – After the Hunt
Tessa Thompson – Hedda
Eva Victor – Sorry, Baby
Weitere Filmkategorien
Bester Hauptdarsteller – Musical oder Komödie
Timothée Chalamet – Marty Supreme
George Clooney – Jay Kelly
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Lee Byung Hun – No Other Choice
Jesse Plemons – Bugonia
Beste Hauptdarstellerin – Musical oder Komödie
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Cynthia Erivo – Wicked: For Good
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
Emma Stone – Bugonia
Bester Nebendarsteller – Film
Benicio Del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Sean Penn – One Battle After Another
Adam Sandler – Jay Kelly
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Beste Nebendarstellerin – Film
Emily Blunt – The Smashing Machine
Elle Fanning – Sentimental Value
Ariana Grande – Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Amy Madigan – Weapons
Teyana Taylor – One Battle After Another
Regie, Musik und internationale Filme
Beste Regie
Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Ryan Coogler – Sinners
Guillermo Del Toro – Frankenstein
Jafar Panahi – It Was Just an Accident
Joachim Trier – Sentimental Value
Chloé Zhao – Hamnet
Beste Filmmusik
Alexandre Desplat – Frankenstein
Ludwig Göransson – Sinners
Jonny Greenwood – One Battle After Another
Kangding Ray – Sirāt
Max Richter – Hamnet
Hans Zimmer – F1
Bester Originalsong – Spielfilm
„Dream as One“, Avatar: Fire and Ash, Miley Cyrus, Simon Franglen, Mark Ronson und Andrew Wyatt
„Golden“, KPop Demon Hunters, EJAE und Mark Sonnenblick
„I Lied to You“, Sinners, Ludwig Göransson und Raphael Saadiq
„No Place LIke Home“, Wicked: For Good, Stephen Schwartz
„The Girl in the Bubble“, Wicked: For Good, Stephen Schwartz
„Train Dreams“, Train Dreams, Nick Cave, Bryce Dessner
Bester internationaler Film
It Was Just an Accident
No Other Choice
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
Bestes Drehbuch
One Battle After Another
Marty Supreme
Sinners
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Hamnet
Bester animierter Spielfilm
Arco
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Kino- und Box-Office-Erfolg
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission Impossible — The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked For Good
Zootopia 2
Gewinnerliste Fernsehen
Beste Drama-Serie
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Beste Comedy-Serie
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Beste Miniserie oder Fernsehfilm
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
Schauspiel Fernsehen
Bester Hauptdarsteller – Drama-Serie
Sterling K. Brown – Paradise
Diego Luna – Andor
Gary Oldman – Slow Horses
Mark Ruffalo – Task
Adam Scott – Severance
Noah Wyle – The Pitt
Beste Hauptdarstellerin – Drama-Serie
Kathy Bates – Matlock
Britt Lower – Severance
Helen Mirren – Mobland
Bella Ramsey – The Last of Us
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Pluribus
Bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie – Musical oder Komödie
Adam Brody, Nobody Wants This
Steve Martin, Only Murders in the Building
Glen Powell, Chad Powers
Seth Rogen, The Studio
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, The Bear
Beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie – Musical oder Komödie
Kristen Bell, Nobody Wants This
Ayo Edeberi, The Bear
Selena Gomez, Only Murders in the Building
Natasha Lyonne, Poker Face
Jenna Ortega, Wednesday
Jean Smart, Hacks
Bester Hauptdarsteller in einer TV-Serie – Miniserie, Anthologieserie oder Fernsehfilm
Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti, Black Mirror
Stephen Graham, Adolescence
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Jude Law, Black Rabbit
Matthew Reis, The Beast in Me
Beste Hauptdarstellerin in einer TV-Serie – Miniserie, Anthologieserie oder Fernsehfilm
Claire Danes, The Beast in Me
Rashida Jones, Black Mirror
Amanda Seyfried, Long Bright River
Sarah Snook, All Her Fault
Michelle Williams, Dying for Sex
Robin Wright, The Girlfriend
Bester Nebendarsteller – Fernsehen
Owen Cooper, Adolescence
Billy Crudup, The Morning Show
Walton Goggins, The White Lotus
Jason Isaacs, The White Lotus
Tramell Tillman, Severance
Ashley Walters, Adolescence
Beste Nebendarstellerin – Fernsehen
Carrie Coon, The White Lotus
Erin Doherty, Adolescence
Hannah Einbinder, Hacks
Catherine O’Hara, The Studio
Parker Posey, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Podcast des Jahres
Armchair Expert With Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang With Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
SmartLess
Up First From NPR
Beste Stand-up-Comedy-Performance
Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: PostMortem