Golden Globes: Ricky Gervais‘ Auftritt nimmt politische Dimensionen an

Der Schauspieler gewann einen Golden Globe für seine Rolle in der Mini-Serie „The Loudest Voice“. Wegen der Waldbrände in Australien blieb er aber der Verleihung fern.

Jennifer Aniston hat bei der 77. Verleihung der Golden Globes am Sonntag (05. Januar) in Los Angeles den Golden Globe für ihren Kollegen Russell Crowe entgegengenommen. Der Schauspieler gewann ihn für seine darstellerische Leistung in der TV-Mini-Serie „The Loudest Voice“, nahm aber an der Verleihung wegen der verheerenden Waldbrände in Australien nicht teil, um bei seiner Familie bleiben zu können. Eine Dankesrede hatte er aber passenderweise vorbereitet und an Aniston übergeben. „Die Tragödie in Australien basiert auf dem Klimawandel“, heißt es darin. „Wir müssen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse handeln, weltweit unsere Arbeitskraft auf erneuerbare Energien umstellen und unseren Planeten als…