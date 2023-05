Gordon Lightfoot: Letztes Live-Album „At Royal Albert Hall“ kommt

Am 14. Juli erscheint mit „At Royal Albert Hall“ eine letzte Live-Platte von Gordon Lightfoot. Der Country- und Folk-Musiker starb am 1. Mai 2023 im Alter von 84 Jahren eines natürlichen Todes. Die LP ist eine unbearbeitete Aufnahme seines Auftritts in der Londoner Royal Albert Hall vom Jahr 2016. Ein Vertreter des Musikers sagt, Lightfoot habe in den Wochen vor seinem Tod darauf bestanden, dass das Album so bald wie möglich veröffentlicht wird.

Darauf zu finden sind viele seiner größten Hits, wie „If You Could Read My Mind“, „Early Morning Rain“ und „The Wreck of the Edmund Fitzgerald“. Auch Songs, die noch nie auf einem Live-Album erschienen sind, wie „Beautiful“ und „Don Quixote“, werden von Rick Haynes am Bass, Barry Keane am Schlagzeug, Mike Heffernan an den Tasten und Carter Lancaster an der Gitarre gespielt.

Disc 1:

„The Watchman’s Gone“

„Sea of Tranquility“

„Now and Then“

„All the Lovely Ladies“

„Drifters“

„A Painter Passing Through“

„Christian Island“

„Rainy Day People“

„Shadows“

„Beautiful“

„Carefree Highway“

„Did She Mention My Name“

„Ribbon of Darkness“

„Sundown“

Disc 2:

„Sweet Guinevere“

„The Wreck of the Edmund Fitzgerald“

„Never Too Close“

„Don Quixote“

„Minstrel of the Dawn“

„I’d Rather Press On“

„Let It Ride“

„If You Could Read My Mind“

„Restless“

„Baby Step Back“

„Early Morning Rain“

„Waiting for You“

Nach einem Bauchaorta-Aneurysma im Jahr 2002/2003 musste Lightfoot erstmals kürzer treten. 2004 erschien das Album „Harmony“ und weitere Aufnahmen. Sein letztes Werk ist „Solo“ (2020), das er im Provinzort Hamilton (Ontario) verwurzelt in ländlicher Tradition eingespielt hat.