Fleetwood Mac: Neues Live-Album „Mirage Tour ’82“

Fleetwood Mac kündigen ihr neues Live-Album „Mirage Tour ’82“ an, das Aufnahmen von insgesamt zwei Konzerten der Band aus dem Jahr 1982 beinhalten wird. In über 30 Shows während ihrer zweimonatigen Nordamerika-Tour bespielte die Gruppe jeweils 22 Songs, die sich nun auf der Platte wiederfinden werden.

Die Sammlung wird als 3xLP-Vinyl, 2xCD und in digitaler Form erhältlich sein und am 20. September erscheinen. Die Vinyl- und CD-Sets sind ab sofort vorstellbar.

Live-Album mit unveröffentlichten Aufnahmen

Während Fleetwood Macs „Mirage Tour“ spielte die Band am 21. und 22. Oktober 1982 zwei Konzerte im „The Forum“ in Los Angeles. Alle 22 Songs der Setlist finden sich auf der gleichnamigen Platte, auch die bisher unveröffentlichten Aufnahmen von „Don’t Stop“, „Dreams“, „Oh Well“, „Landslide“, „Never Going Back Again“ und „Sara“. Das Besondere: Die Tournee war auch der letzte Auftritt von Fleetwood Mac mit Lyndsey Buckingham, der ab 1997 nicht mehr Teil der Band war.

In den Liner Notes des Live-Albums beschreibt der Musikjournalist Bill DeMain die „Mirage Tour ’82“ als „fesselndes Hörerlebnis“ und als Erinnerung an die Zeit, als Rockshows „Plattformen waren, um Songs für die Bühne zu erweitern und neu zu erfinden, um sie atmen zu lassen, um andere, wildere Seiten einer Band zu entfesseln“.

Fleetwood Mac – „Mirage Tour ’82“: Tracklist

CD 1

01. Second Hand News

02. The Chain

03. Don’t Stop

04. Dreams

05. Oh Well

06. Rhiannon

07. Brown Eyes

08. Eyes of the World

09. Gypsy

10. Love In Store

11. Not That Funny

CD 2

01. Never Going Back Again

02. Landslide

03. Tusk

04. Sara

05. Hold Me

06. You Make Loving Fun

07. I’m So Afraid

08. Go Your Own Way

09. Blue Letter

10. Sisters of the Moon

11. Songbird

Zuletzt veröffentlichten Fleetwood Mac 2023 das Live-Album „Rumours“, das ebenfalls bei einem Konzert der Band im The Forum aufgenommen wurde. Allerdings stammten die Aufnahmen hier aus dem Jahr 1977. Solche Archivveröffentlichungen sind die einzige Option für Fleetwood-Mac-Fans, ihre Lieblingsband weiter live zu hören. Nach dem Tod von Christine McVie im Jahr 2022 erklärten bereits Bandmitglieder wie Mick Fleetwood und Stevie Nicks, dass eine Wiedervereinigung der Gruppe unrealistisch sei.

Taylor-Swift-Song hilft Stevie Nicks bei der Trauer um McVie

Ende Juni besuchte Stevie Nicks ein Taylor-Swift-Konzert in Dublin und war bei der Performance von „You’re On Your Owen, Kid“ sichtlich zu Tränen gerührt. Was ihre persönliche Verbindung zum Song ist, teilte Stevie Nicks bereits 2023 während eines eigenen Konzertes in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia, mit. Die Sängerin bedankte sich damals bei Swift für den Track, der ihr geholfen habe, den Tod von Fleetwood-Mac-Kollegin Christine McVie zu verarbeiten: „Ich danke Taylor Swift dafür, dass sie mir den Gefallen getan hat, einen Song namens ,You’re On Your Own, Kid‘ zu schreiben. Das ist die Traurigkeit, die ich fühle.“

Nachdem sich Nicks während ihres Auftritts 2023 bei Swift bedankte, nahm sie sich auch noch die Zeit, um über Christine McVie und ihr gutes Verhältnis zu ihr zu sprechen: „Solange Chris da war – sogar auf der anderen Seite der Welt – haben wir nicht miteinander gesprochen. Wir brauchten nicht zu telefonieren, wir waren wirklich keine Telefonkumpel. Dann gingen wir zurück zu Fleetwood Mac, wir kamen rein und es hieß: ,Kleine Schwester, wie geht es dir?‘ Es war, als wäre nie eine Minute vergangen, nie ein Streit in unseren ganzen 47 Jahren.“ Durch den Verlust habe sie nun das Gefühl auf sich „allein gestellt zu sein“.