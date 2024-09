Oasis planen Live-Album zur Reunion-Tour

Gewiss ist die Wiedervereinigung von Oasis die Reunion des Jahrzehnts (auch wenn manche jetzt vielleicht den Arm heben und blink-182 oder S Club 7 schreien). Die anstehende Tour im kommenden Jahr sorgte aber auch für viele langgezogene Gesichter. Es gibt nun einmal nicht für jeden ein Ticket für die Konzerte in Großbritannien.

Ein Live-Album, das die Höhepunkte der Event-Gigs abbildet, könnte aber ein kleines Trostpflaster sein. Wie die britische „Sun“ berichtet, hat ihr Label bereits die Fühler für diese Option ausgestreckt.

„Die Wiedervereinigung von Oasis ist ein historischer Moment, und über diese Konzerte wird noch jahrzehntelang gesprochen werden“, heißt es von einer der Gruppe nahestehenden Quelle, die von der Zeitung zitiert wird. „Viele Leute rund um die Brüder denken, dass sie die Shows festhalten müssen.“

Und weiter: „Ein Live-Album von der Oasis-Reunion könnte so groß werden wie ‚Live At Leeds‘ von The Who aus dem Jahr 1970 oder ‚Live At Wembley ’86‘ von Queen.“ Ohne Superlative geht es bei Oasis natürlich nicht.

Oasis-Doku geplant

Bilder wird es sehr wahrscheinlich auch geben. Wie zuletzt bekannt wurde, sind Noel und Liam Gallagher in Gesprächen mit mehreren Anbietern, um das Comeback mit einer Dokumentation zu stützen. Wie es heißt, soll AppleTV+ derzeit kurz vor einem Abschluss stehen. Oder sichert sich Disney+ die Rechte, das mit „Get Back“ über die komplizierte Entstehung des Beatles-Klassikers „Let It Be“ eine der beeindruckendsten Musik-Doku-Serien im Portfolio hat?

Oasis sind seit 2009 nicht mehr gemeinsam aufgetreten, als Noel Gallagher nach den vielen Konflikten mit seinem Bruder Liam zu viel hatte und die Band verließ. Zuvor hatten sie immerhin zwei Live-Alben veröffentlicht „Familiar To Millions“ und „Knebworth 1996“. Letzteres erinnerte an eines der größten Konzerte der Gruppe.

Weitere Konzert-Termine?

Unabhängig von der Möglichkeit eines Live-Albums haben Oasis bereits für Montag (30. September) Neuigkeiten angekündigt. Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Noel und Liam planen mehrere Gigs in Nord-, Mittel- und Südamerika.