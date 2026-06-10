Wie Trumps „Empörung“ Rentner zum Handeln bringt

Hier ein interessanter Beweis dafür, dass Amerika noch eine junge Nation ist: Da wir gerade unseren 250. Geburtstag feiern, hat jeder, der 83 oder älter ist, ein volles Drittel der offiziellen Nationalgeschichte miterlebt. Diese Menschen sind, so glauben wir, wichtige Zeugen dieses aufgewühlten Moments in unserem Gemeinwesen – sie haben den Maßstab, um die Gegenwart an einer Vergangenheit zu messen, die lang genug ist, um wirklich zu erkennen, was das Besondere an diesem Moment ist. Und als wir einige von ihnen in diesem Frühjahr nach ihrer Meinung fragten, hielten sie sich nicht zurück.

Ein Vorbehalt: Third Act, das wir vor fünf Jahren gegründet haben, um ältere Amerikaner für den Schutz von Klima und Demokratie zu mobilisieren, ist eher links ausgerichtet. Aber das gilt für ältere Amerikaner generell. Eine neue Umfrage der „New York Times“ und Siena ergab, dass 46 Prozent der Senioren Präsident Trumps Amtsführung stark missbilligen, während nur 36 Prozent sie stark befürworten. Wer verstehen will, warum die Gruppe, die lange als die konservativste im Land galt, so denkt, sollte ein paar Stimmen hören.

Da ist zum Beispiel Barbara Silverstone, die gerade 95 geworden ist – sie kam zwei Jahre vor FDRs Einzug ins Weiße Haus zur Welt. Damals, erinnert sie sich, wurde das Land von „der Ausbreitung von Krankheiten heimgesucht, die Kindern und Erwachsenen das Leben kosteten. Dazu gehörten Polio, Masern, Mumps und Influenza, um nur einige zu nennen. Die meisten Kinder überlebten Masern und Mumps, manche starben. Meine jüngere Schwester erkrankte an Polio.“ Silverstones Kinder waren die erste Generation, die von Impfstoffen profitierte. Es überrascht daher kaum, dass sie entsetzt ist, in einer Zeit zu leben, in der die CDC mit diesem großen Triumph der öffentlichen Gesundheit herumspielt und Masern in vielen Regionen wieder rasant um sich greifen. „Ich fürchte um meine Urenkel.“

Stimmen einer Generation

Oder nehmen wir Murphy Sewall, geboren drei Monate nach Pearl Harbor, der vor 60 Jahren seinen Dienst als Marineoffizier antrat. „Ich bin empört über den Anblick bewaffneter Maskierter, die in amerikanischen Städten Autos und Häuser aufbrechen. Ihr Verhalten erinnert mich erschreckend an den Faschismus der 1930er-Jahre.“

Auch Karen Slaney wurde in Kriegszeiten geboren und hatte „als Mädchen Albträume über die Nazis“. Jetzt kehren die Albträume in neuer Gestalt zurück. Sie zitierte aus „Das Tagebuch der Anne Frank“, einem Buch, das so gut wie jeder Lesekundige dieser Generationen in der Schule gelesen hat (und das heute in rechtsgerichteten Bibliothekssäuberungen routinemäßig verboten wird): „Draußen passieren schreckliche Dinge. Arme, hilflose Menschen werden aus ihren Häusern gezerrt. Familien werden auseinandergerissen. Männer, Frauen und Kinder werden voneinander getrennt. Kinder kommen von der Schule nach Hause und finden ihre Eltern verschwunden.“ „Ich kann kaum glauben, dass das in Amerika passiert“, sagt Slaney, „aber dann schalte ich die Nachrichten ein.“

Dabei glauben wir nicht, dass Amerika früher großartig war und dann Trump kam. Einer von uns musste in den 1960er-Jahren ihre Grundschule integrieren – und das war kein Spaziergang. Wir haben Watergate erlebt und sind deshalb keine Naiven, was Korruption angeht. Aber einst halfen die Gerichte dabei, die offizielle Rassentrennung zu beenden, und Richard Nixon wurde wegen seiner Verbrechen aus dem Amt getrieben. (Und die Dimensionen waren ganz andere – 1952 wurde Nixons Vizepräsidentschaftskampagne von einem Slush Fund wohlhabender Unterstützer in Höhe von 18.000 Dollar überschattet, nicht von den 1,8 Milliarden Dollar aus dem neuen Fonds, den die Steuerzahler an die Aufständischen vom 6. Januar und andere „Opfer der Lawfare“ hätten zahlen sollen, bevor die Regierung den Plan zurückzog.)

Ein Land im Wandel

Der Punkt ist: Wir glaubten, in einem außergewöhnlichen Land zu leben, das zumindest an seinen Problemen arbeitete und sich – wenn auch zögerlich – in Richtung größerer Freiheit, eines breiteren Wahlrechts und einer ganzen Reihe anderer Fortschritte wie sauberere Luft bewegte. Und wir wussten, dass wir in einem Land leben, in dem Präsidenten und andere Führungspersönlichkeiten zumindest nach außen hin Anstand, Würde und den Gedanken vertraten, allen Amerikanern zu dienen. Jetzt werden Umweltvorschriften gekippt, Bürgerrechtsgesetze zurückgedreht und arme Menschen im ganzen Land und auf dem Planeten im Stich gelassen. Jetzt werden Käfigkämpfe auf dem Rasen des Weißen Hauses geplant, und der Präsident, der so tut, als könnte er Jesus sein, hat unmissverständlich klargemacht, dass er mindestens die Hälfte des Landes verachtet.

Das sollte – und tut es – Amerikaner jeden Alters wütend machen. Doch während junge Menschen das mit dem Schrecken betrachten, der entsteht, wenn man erkennt, wie eingeschränkt die eigenen Lebensmöglichkeiten auf einer heißen, gespaltenen Erde sein könnten, schauen ältere Menschen mit einer anderen Art von Traurigkeit darauf. Wir sind gezwungen, uns mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass der lange Bogen der Geschichte sich vielleicht nicht Richtung Gerechtigkeit und Befreiung biegt – sondern Richtung Gier und Herrschaft.

Aufgegeben haben wir trotzdem nicht. Wer in den letzten Monaten bei einer No-Kings-Demonstration war, hat vielleicht bemerkt, wie viele graue Haare dort zu sehen waren. Es lohnt sich, daran zu erinnern, dass Menschen in ihrem dritten Lebensabschnitt in den 1960er- und 1970er-Jahren hautnah und oft am eigenen Leib erlebt haben, dass Amerikaner sich wirklich zusammenfinden können, um die Politik zu gestalten. Dieses Muskelgedächtnis gibt uns einen tief verwurzelten Glauben an unsere kollektive Kraft, den jüngere Menschen vielleicht schwerer finden, aufzubringen.

Das „One-Third Project“

Wir werden die Videos aus unserem sogenannten „One-Third Project“ in den kommenden Monaten in unseren Netzwerken verbreiten – und in vielen Fällen auch in unseren Rentnersiedlungen. Und wir werden andere ermutigen, sich zu Wort zu melden (das ist ein gutes Projekt, bei dem Kinder und Enkelkinder helfen können). Wir wollen älteren Menschen, die von der Welt, die Trump aufbaut, bestürzt sind, zeigen, dass sie in der Mehrheit sind – und dass sie bei den Midterms gegen den MAGAismus stimmen können und sollten.

Und wir werden wählen. Wie die „Times“-Umfrage zeigt, sind 54 Prozent der Senioren „fast sicher“, im Herbst zur Wahl zu gehen – doppelt so viele wie bei jüngeren Wählern. Das sollte den rechten Flügel, der bei seinen Mehrheiten schon immer auf ältere, weiße Wähler gesetzt hat, wirklich nervös machen. Wie Barbara Green, 92, es formulierte: „Ich wache jeden Morgen mit einem Gefühl der Beklemmung auf und frage mich, was der Präsident getan oder gesagt hat, während ich schlief. Das ist nicht normal. Aber wenn es dazu gedacht ist, uns zum Schweigen zu bringen, funktioniert es nicht.“

Akaya Windwood und Bill McKibben sind die leitenden Ehrenamtlichen bei Third Act, einer landesweiten Organisation von Amerikanern über 60, die sich für den Schutz unserer Demokratie und unseres Klimas einsetzt.

Wenn Sie an diesem Projekt teilnehmen möchten – oder wenn Sie einen älteren Elternteil, Großelternteil, Onkel, eine Tante, Nachbarin oder wen auch immer haben, den oder die Sie einbeziehen möchten – hier sind einige Hinweise:

1) Halten Sie das Video kurz – wir haben festgestellt, dass etwa 300 Wörter die Obergrenze für ein gutes Skript sind.

So machen Sie mit

2) Machen Sie es so konkret wie möglich: Was genau am aktuellen politischen Moment steht in scharfem Kontrast zu der Welt, die Sie früher kannten? Allgemeine Tiraden gegen die Trump-Regierung helfen nicht weiter; es ist äußerst wirkungsvoll zu sagen: „Ich erinnere mich, wie das Los Angeles meiner Jugend im Smog erstickte, und ich erinnere mich, wie der Clean Air Act den Himmel wieder blau werden ließ. Deshalb bin ich so wütend, dass Umweltschutzvorschriften jetzt gekippt werden.“ Oder: „Meine erste politische Erinnerung ist JFKs Satz: ‚Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst.‘ Wie sind wir von dort dahin gekommen, dass das Pentagon dem Unternehmen seines Sohnes Militäraufträge erteilt?“ Hier finden Sie einige Anregungen und Vorschläge.

3) Sie müssen sich nicht allzu viele Gedanken über die technische Qualität des Videos machen, aber es sollte gut zu sehen und zu hören sein. Hier finden Sie einige Tipps.

4) Und wenn Sie fertig sind: Hier ist die Website, auf der Sie es einreichen können!

5) Genauso wichtig: Wir brauchen Ihre Hilfe, diese Videos in möglichst vielen Netzwerken zu verbreiten. Machen Sie bei Third Act mit, um dieses Projekt voranzutreiben.