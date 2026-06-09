Klage der Trump-Regierung gegen Kennedy-Center-Weihnachtsjazzmusiker abgewiesen

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die Klage der Trump-Regierung gegen einen Jazzmusiker, der sein alljährliches Weihnachtskonzert im Kennedy Center infolge der dortigen Umstrukturierungen abgesagt hatte, ist abgewiesen worden.

Chuck Redd, seit 2006 Bandleader des Christmas Eve Jazz Jam im Kennedy Center, hatte im Dezember angekündigt, die Veranstaltung zu streichen – nachdem Donald Trump entschieden hatte, das Haus unter Einbeziehung seines eigenen Namens umzubenennen. Dieser Schritt wurde inzwischen von einem Bezirksgericht rückgängig gemacht.

„Als ich die Namensänderung auf der Website des Kennedy Centers und wenige Stunden später am Gebäude selbst sah, entschied ich mich, unser Konzert abzusagen“, erklärte Redd damals.

Millionenklage und Abweisung

Nachdem Redd das Konzert abgeblasen hatte, drohte der damalige Kennedy-Center-Präsident Richard Grenell mit einer Klage über eine Million Dollar, sprach von „klassischer Intoleranz“, die „einer gemeinnützigen Kunstinstitution sehr teuer zu stehen kommt“. Kurz darauf folgte tatsächlich eine Vertragsbruchklage.

Redds Anwälte beantragten im März die Abweisung der Klage – und am Freitag gab ein Richter dem Antrag statt. Als Grundlage dienten die Anti-SLAPP-Gesetze Washingtons, D.C., die Beklagte vor haltlosen Klagen und „politischer Vergeltung“ schützen.

„Das Kennedy Center verklagte Mr. Redd, weil er öffentlich und zu Recht Einspruch gegen die Hinzufügung von Donald Trumps Namen zum Kennedy Center erhob, einem lebendigen Denkmal für den früheren Präsidenten John F. Kennedy“, erklärte Lisa J. Banks, eine von Redds Anwältinnen, in einem Statement (via Associated Press). „Die Klage gegen Mr. Redd war nichts anderes als politische Vergeltung durch das Trump Kennedy Center – und das Gericht hat das klar erkannt und den Fall mit Prejudice abgewiesen.“

Redd selbst sagte gegenüber der Associated Press, er sei „sehr zufrieden mit dem Urteil des Richters“.