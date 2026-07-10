Graham Platner beendet Senatswahlkampf inmitten von Vorwürfen sexueller Übergriffe

Graham Platner, der demokratische Senatskandidat in Maine, hat seinen Wahlkampf heute beendet – inmitten von Vorwürfen, er habe 2021 eine Frau sexuell missbraucht. „Wir glauben, dass die Bewegung nur dann weitermachen kann, wenn ich nicht mehr an ihrer Spitze stehe“, sagte Platner in einem Video. „Deshalb stellen wir den Wahlkampfbetrieb ein.“

Die Demokraten müssen nun einen Ersatzkandidaten für die Novemberwahl gegen die republikanische Amtsinhaberin Susan Collins finden.

In dem elfminütigen Video, das er in den sozialen Medien veröffentlichte, wies Platner die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wiederholt zurück und rief die Wählerinnen und Wähler in Maine auf, den Kampf fortzusetzen. „Ich habe davon durch Presseanfragen erfahren, ohne wirklich Zeit gehabt zu haben zu reagieren“, sagte er. „Keine Zeit für Ermittlungen, bevor ein Konzernmediensystem und das politische Establishment als Richter, Geschworene und Henker auftreten konnten.“ Er gab an, nicht zu wissen, was mit der Nominierung geschehen werde, betonte aber, dass die Wähler den Idealen seines Wahlkampfs treu bleiben sollten. „Was als Nächstes kommt“, sagte er, „muss von den Menschen in Maine ausgehen, von den Wählerinnen und Wählern, die am 9. Juni… für eine Politik gestimmt haben, die sie wirklich repräsentiert, gegen das politische System gestimmt haben, gegen die Geberklasse, gegen die eingefahrenen Kräfte.“

Vorwürfe und Rückschläge

Obwohl seine progressive Politik bei den Wählerinnen und Wählern einen Nerv traf, hatte sein Wahlkampf mit zahlreichen Rückschlägen zu kämpfen. Nach monatelang immer beunruhigenderen Berichten über Platners Verhalten in der Vergangenheit – darunter eine Kontroverse um ein Nazi-Tattoo und Berichte über den schlechten Umgang mit früheren Partnerinnen – berichtete „Politico“ am Montag, Platner habe eine frühere Freundin angegriffen, nachdem er betrunken und uneingeladen in ihr Haus eingedrungen sei.

Jenny Racicot, eine Einwohnerin Maines, schilderte Medien, dass sie etwa zwei Jahre lang eine On-off-Beziehung mit Platner geführt habe. Gegenüber „Politico“ beschrieb sie einen angeblichen Vorfall aus dem Jahr 2021, bei dem Platner „fast bewusstlos betrunken“ bei ihr aufgetaucht sei, obwohl sie ihm ausdrücklich gesagt hatte, er solle nicht kommen. Er habe sich selbst Zutritt verschafft und sie zum Sex gezwungen, während er ihre Proteste ignorierte. Racicot gab weiter an, Platner habe trotzdem ungeschützten Sex mit ihr gehabt, obwohl sie keine Verhütung verwendete und ihn angefleht habe, es nicht zu tun.

„Der Ausdruck in seinem Gesicht und die Erkenntnis, was gerade passierte – mir wurde klar, dass ich in einer Situation bin, in der es keine Zustimmung gibt“, sagte sie „Politico“. Racicot zufolge behauptete Platner am nächsten Morgen, sich an den Übergriff nicht erinnern zu können; kurz nachdem sie bestätigt hatte, nicht schwanger zu sein, brach sie den Kontakt zu ihm ab. Racicot legte „Politico“ umfangreiche Dokumentationen und Zeugenaussagen vor, die ihre Schilderung stützen – darunter Textnachrichten, in denen sie eine Bekannte, die Interesse an Platner gezeigt hatte, warnte, er sei „in Sachen Einvernehmlichkeit fahrlässig“, besonders wenn er getrunken habe. Platner hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Weitere Anschuldigungen

Am Dienstag berichtete Lyndsey Fifield, eine republikanische Strategin, die zwischen 2013 und 2015 mit Platner zusammen war, der „Washington Post“, Platner habe ihr während des Sex wiederholt heimlich das Kondom abgezogen – eine Praxis, die als „Stealthing“ bekannt ist –, obwohl er wusste, dass sie keine Verhütung verwendete. Fifield war die erste Frau, die Platner öffentlich sexuellen Fehlverhaltens bezichtigte: Im Juni hatte sie der „New York Times“ erzählt, Platner habe sie während Auseinandersetzungen grob gepackt. Am Dienstag wiederholte sie ihre Anschuldigungen gegenüber CNN und erklärte, ein Vorfall habe ihr Blutergüsse hinterlassen. Platner bezeichnete diese Vorwürfe als „kategorisch falsch und politisch motiviert“.

Die Forderungen nach einem Rückzug Platners aus dem Rennen erhoben sich praktisch unmittelbar nach dem Erscheinen des „Politico“-Berichts und hielten in den folgenden Tagen an. Am Dienstag forderte die Demokratische Partei Maines Platner in einer von den drei führenden Mitgliedern ihrer Parteiführung unterzeichneten Erklärung öffentlich zum Rücktritt auf.

„Die Führung der Demokratischen Partei Maines steht auf der Seite von Frauen und Überlebenden, und dieses Prinzip gilt unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Wir respektieren die Frauen, die die schwere Entscheidung getroffen haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Schritt, sich zu melden, ist oft mit hohen persönlichen Kosten verbunden“, schrieben die Maine-Demokraten. „Uns ist anvertraut zu entscheiden, wer unsere Werte verkörpert und unser Banner trägt. Diese Verantwortung erfordert Urteilsvermögen, Führungsstärke und die Bereitschaft zu handeln, wenn die Umstände es verlangen.“

Frist und Parteireaktion

In einer gesonderten Erklärung wies die Partei darauf hin, dass „auch die Zeit drängt“, da Platner seinen Rückzug bis zum 13. Juli erklären müsse, um rechtsgültig von den Stimmzetteln gestrichen werden zu können. „Sollte der Platner-Wahlkampf nicht bis zum 13. ausgesetzt werden, gibt es keine Möglichkeit, einen neuen Kandidaten aufzustellen“, schrieben die Demokraten. Die Partei hat bis zum 27. Juli Zeit, einen Ersatz zu benennen.

Auch führende Vertreter auf Bundesebene und prominente demokratische Persönlichkeiten forderten Platner zum Rückzug auf oder zogen ihre Unterstützung zurück.

„Graham Platner muss sich sofort als demokratischer Senatskandidat zurückziehen und den Demokraten in Maine die Möglichkeit geben, einen neuen Kandidaten zu wählen, der Susan Collins schlagen kann“, erklärte Senate Minority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit seiner Kollegin aus New York, Senatorin Kirsten Gillibrand (D-N.Y.).

Prominente Rückzüge

Rep. Ro Khanna (D-Calif.), der für Platner Wahlkampf gemacht hatte, schrieb in den sozialen Medien: „Sexueller Missbrauch oder Gewalt gegen Frauen ist eine rote Linie. Diese Vorwürfe sind sehr ernst und glaubwürdig. Graham Platner sollte aus dem Rennen aussteigen. Ich ziehe meine Unterstützung zurück.“

Sen. Elizabeth Warren (D-Mass.), die Platners Kandidatur ebenfalls unterstützt hatte, erklärte in einer Stellungnahme, dass „sexueller Missbrauch in keiner Weise toleriert werden kann“.

„Angesichts des hohen Einsatzes ist es am besten, wenn Graham Platner als demokratischer Kandidat zurücktritt und diese schwerwiegenden Vorwürfe außerhalb dieses Senatsrennens klärt“, schrieb Warren.

Platners Entscheidung

Jon Favreau, Moderator von „Pod Save America“, wo Platner mehrfach ausführlich interviewt worden war – auch zu den verschiedenen Skandalen, die den Wahlkampf überschatteten – schrieb, dass „Platner so schnell wie möglich aussteigen muss – das sind schreckliche, glaubwürdige Vorwürfe“.

Platner kam diesen Forderungen nicht sofort nach. In einer Videobotschaft vom Montag erklärte er, er nehme sich „die Zeit, um über den besten Weg nach vorne nachzudenken“. Nur zwei Tage später fiel seine Entscheidung – und er zog sich zurück, womit er die Demokraten in einem Rennen, das sie unbedingt gewinnen müssen, angreifbarer denn je zurücklässt.