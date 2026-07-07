Graham Platner will „den besten Weg nach vorne abwägen“ – nach Vergewaltigungsvorwurf

Die Senatskampagne des Maine-Kandidaten Graham Platner steht nach einem erschütternden Vergewaltigungsvorwurf auf der Kippe. Laut einem neuen Bericht von „Politico“ gibt eine Frau, die Platner zwischen 2019 und 2021 datete, an, der ehemalige Marine und heutige Austernzüchter habe sie in betrunkenem Zustand zum Sex gezwungen.

In einer Videobotschaft, die nach dem Bericht am Montag veröffentlicht wurde, bezeichnete Platner die Vorwürfe als „beunruhigend, ernst und falsch“ und erklärte, er und sein Team würden „den besten Weg nach vorne abwägen“.

„Ungeachtet der Ungenauigkeit der Berichterstattung, aber im Bewusstsein der politischen Realität, die sie uns aufzwingen wird, nehmen wir uns die Zeit, den besten Weg nach vorne abzuwägen – für das Land, das ich liebe, für die Menschen, die ich liebe, für die Bewegung, der ich angehöre, und für das Ziel, Susan Collins zu besiegen.“

Platner gewann die Vorwahl trotz Skandale

Platner hatte die demokratische Vorwahl im Bundesstaat letzten Monat trotz mehrerer Kontroversen gewonnen und sich damit ein Duell mit der republikanischen Amtsinhaberin Susan Collins gesichert. Die Frist für die Stimmzetteleinreichung liegt eine Woche entfernt, was bedeutet, dass die Demokraten ihn im Rennen noch ersetzen könnten, sollte er vor Ablauf der Frist aussteigen. Platners Kampagne hatte kurz vor dem „Politico“-Bericht am Montag abrupt eine Reihe geplanter Veranstaltungen abgesagt.

Die Frau, die Platner beschuldigt – die 41-jährige Jenny Racicot aus Maine –, erklärte „Politico“, sie habe Platner über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren sporadisch gedatet. Sie schilderte einen Vorfall im Jahr 2021, bei dem Platner unangekündigt und „fast bewusstlos betrunken“ an ihrer Haustür erschien und sie trotz ihrer Gegenwehr zum Sex zwang. Racicot behauptete, Platner habe in sie ejakuliert, obwohl sie keine Verhütungsmittel verwendete und ihn angefleht hatte, es nicht zu tun.

„Der Blick in seinem Gesicht und die Erkenntnis, was gerade passierte – da wurde mir klar, dass ich mich in einer Situation befinde, in der keine Einwilligung vorliegt“, sagte sie. Sie gibt an, Platner habe am nächsten Morgen, als sie ihn zur Rede stellte, behauptet, sich an nichts erinnern zu können. Kurz nachdem sie sich vergewissert hatte, nicht schwanger zu sein, beendete sie die Beziehung und brach den Kontakt ab.

Belastende Nachrichten als Beweise

Um ihre Aussage zu untermauern, stellte Racicot „Politico“ aktuelle E-Mail-Wechsel mit ihrer Therapeutin zur Verfügung, in denen sie darüber sprach, möglicherweise an die Öffentlichkeit zu gehen und Belege für ihre Vorwürfe zu suchen. „Politico“ sprach zudem mit einem späteren Partner von Racicot, der angab, sie habe ihm den Übergriff bereits 2023 geschildert – zwei Jahre bevor Platner seine Kandidatur bekanntgab. Racicot legte dem Magazin außerdem Facebook-Nachrichten aus dem Jahr 2023 vor, die sie mit einer Bekannten ausgetauscht hatte, die von jemandem mit Platner verkuppelt worden war. „Er kann charmant und witzig sein, und er ist ein halbwegs intelligenter Mensch, er ist nicht durch und durch schlecht, aber ich bin mit ihm in eine unangenehme Situation geraten, und ich würde ihn sehr höflich als manchmal einvernehmlich unachtsam bezeichnen […] wenn er betrunken ist“, schrieb sie.

Seit Monaten kämpft die Platner-Kampagne gegen eine Serie von Skandalen, die die demokratische Position in diesem für die Partei so wichtigen Senatsrennen erschüttert haben. Bislang hat er sie überstanden, die Vorwahl gewonnen und in Umfragen gut gegen Collins abgeschnitten. Racicots Vorwurf des sexuellen Übergriffs ist der schwerste Angriff, dem Platner bislang ausgesetzt war – und könnte am Ende das Aus für seine Kampagne bedeuten.