Grammys 2025: Beyoncé triumphiert, Kendrick Lamar räumt ab

Beyoncé hat am Sonntagabend bei den 67. Grammy Awards endlich den Preis für das „Album des Jahres“ gewonnen, während Kendrick Lamar in zwei wichtigen Hauptkategorien der Grammys siegte.

„Es sind viele, viele Jahre vergangen“, sagte Beyoncé mit einem leichten Lachen, als sie den Preis, der ihr in ihrer glanzvollen Karriere bisher verwehrt geblieben war, für „Cowboy Carter“ entgegennahm. Sie dankte ihren zahlreichen Mitwirkenden und widmete die Auszeichnung Linda Martell, der wegweisenden schwarzen Country-Künstlerin, die auf dem Album zu hören ist. „Ich hoffe, dass wir weiterhin voranschreiten und Türen öffnen“, fügte sie hinzu.

Während „Album des Jahres“ Beyoncés bedeutendster Sieg des Abends war, schrieb sie auch Geschichte. Sie wurde zuvor als erste schwarze Künstlerin mit dem Preis für das „Beste Country-Album“ ausgezeichnet und gewann zudem in der Kategorie „Beste Country-Duo/Gruppe-Performance“ für „II Most Wanted“ mit Miley Cyrus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unterdessen gewann Lamars unüberhörbarer Drake-Diss „Not Like Us“ ganze fünf Auszeichnungen: „Beste Rap-Performance“, „Bester Rap-Song“, „Bestes Musikvideo“ sowie – besonders bemerkenswert – „Song des Jahres“ und „Aufnahme des Jahres“. Dies waren Lamars erste Siege in den wichtigsten Grammy-Kategorien, was einen denkwürdigen Moment auslöste, als die gesamte Crypto.com Arena im Chor die Zeile rief: „Tryna strike a chord and it’s probably A minorrrrrrrr.“

„Wir widmen diesen Preis der Stadt“, sagte Lamar in seiner Dankesrede für die „Aufnahme des Jahres“ und zollte den von den Waldbränden in seiner Heimatstadt Los Angeles Betroffenen Tribut.

Grammy-Newcomer hinterlassen bleibenden Eindruck

Während Beyoncé und Lamar die großen Preise mitnahmen, setzten auch mehrere Grammy-Neulinge Akzente. Sabrina Carpenter gewann drei Preise, darunter „Bestes Pop-Gesangsalbum“ für „Short n’ Sweet“ sowie „Beste Pop-Solo-Performance“ für „Espresso“. Doechii wurde die dritte Frau in der Geschichte, die den Preis für das „Beste Rap-Album“ für „Alligator Bites Never Heal“ erhielt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich weiß, dass irgendwo ein schwarzes Mädchen zusieht – viele schwarze Frauen –, und ich möchte euch sagen: Ihr könnt es schaffen“, sagte Doechii in ihrer Rede. „Alles ist möglich. Lasst nicht zu, dass euch jemand mit Stereotypen einschränkt, euch sagt, dass ihr nicht hierhergehört, dass ihr zu dunkel, nicht klug genug, zu dramatisch oder zu laut seid. Ihr seid genau so, wie ihr sein müsst, um dort zu sein, wo ihr seid – und ich bin der Beweis dafür.“

Chappell Roan nutzt ihre Rede für einen Weckruf an die Musikindustrie

Den kühnsten Auftritt des Abends hatte jedoch Chappell Roan, die die begehrte Auszeichnung als „Beste neue Künstlerin“ gewann. Während Preisverleihungen oft eine Bühne für Selbstbeweihräucherung sind, nutzte Roan ihren Moment, um die Musikindustrie an ihre Verantwortung zu erinnern.

Sie erinnerte an die Herausforderungen, denen sie sich nach der Trennung von ihrem ersten Plattenlabel stellen musste, und forderte die „Labels, die Millionen mit Künstlern verdienen“, dazu auf, diese wie Angestellte zu behandeln – mit fairen Löhnen, Gesundheitsversorgung und anderen Schutzmaßnahmen. Sie beendete ihre Rede mit den eindringlichen Worten: „Labels, wir halten euch den Rücken frei. Aber habt ihr auch unseren?“

Die Rede wurde mit tosendem Applaus aufgenommen und ließ sogar Gastgeber Trevor Noah sprachlos zurück, der anschließend übergangslos zu einem Segment über die Zerstörungen durch die L.A.-Waldbrände überleitete.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Waldbrände als zentrales Thema der Grammys

Wie erwartet spielten die Waldbrände eine große Rolle bei den diesjährigen Grammys. Die Show sammelte Spenden für Hilfsmaßnahmen und hob Einzelpersonen und lokale Unternehmen hervor, die von der Katastrophe betroffen sind.

Mehrere besondere Auftritte waren dem Thema gewidmet, darunter die Eröffnungsshow mit einer leicht abgeänderten Version von Randy Newmans „I Love L.A.“, präsentiert von Dawes mit Gastauftritten von John Legend, Brad Paisley, Sheryl Crow, Brittany Howard und St. Vincent. Später ehrten Billie Eilish und Finneas ihre Heimatstadt mit „Birds of a Feather“, während Bruno Mars und Lady Gaga nicht ihren nominierten Hit „Die With a Smile“ spielten, sondern stattdessen „California Dreamin’“ von den Mamas and the Papas.

Weitere Höhepunkte des Abends

Zu den herausragenden Momenten des Abends gehörten Sabrina Carpenters jazzige Interpretation von „Please Please Please“ und „Espresso“ sowie Chappell Roans spektakulärer Auftritt, bei dem sie mit einer Truppe Rodeo-Clowns zu „Pink Pony Club“ auf die Bühne ritt. Shakira kehrte nach 18 Jahren erstmals auf die Grammy-Bühne zurück und begeisterte mit Bauchtanz zu „Ojos Así“ und „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53“. Charli XCX, die zuvor ihre ersten drei Grammys gewonnen hatte, schloss die Show mit einer Performance von „Von Dutch“ im Untergeschoss der Crypto.com Arena, bevor sie mit „Guess“ auf der Hauptbühne erschien.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein großes Medley der „Best New Artist“-Nominierten wurde von Doechii, Shaboozey und Raye angeführt, mit zusätzlichen Einlagen von Benson Boone. Die Musiklegende Quincy Jones erhielt eine bewegende Ehrung, die unter anderem eine moonwalkende Janelle Monáe, Cynthia Erivo mit „Fly Me to the Moon“ und Stevie Wonder mit „Bluesette“ umfasste. Der Abend endete mit einer Neuauflage von „We Are the World“, begleitet von Herbie Hancock am Klavier.

Grammys 2025: Überraschende Comebacks und Erstgewinner

Eine der größten Überraschungen des Abends war der Auftritt von The Weeknd – vier Jahre nachdem er angekündigt hatte, die Grammys zu boykottieren, nachdem sein Erfolgsalbum „After Hours“ und die Single „Blinding Lights“ 2021 übergangen worden waren. Nach einer Einleitung von Recording-Academy-CEO Harvey Mason Jr., der den Konflikt ansprach, spielte The Weeknd zwei Songs aus seinem neuen Album „Hurry Up Tomorrow“.

Country-Favoritin Sierra Ferrell hatte einen heimlichen Triumph, indem sie alle vier ihrer Nominierungen gewann und damit die Americana-Kategorien dominierte: „Bestes Americana-Album“ für „Trail of Flowers“, „Beste Americana-Performance“ und „Bester Roots-Song“ für „American Dreaming“ sowie „Beste American Roots Performance“ für „Lighthouse“.

St. Vincent gewann drei Auszeichnungen in den Rock- und Alternative-Kategorien – darunter „Beste Alternative-Musik-Performance“ für „Flea“ und „Bestes Alternative-Album“ für „All Born Screaming“. Die ewigen Rivalen der britischen Invasion, die Beatles und die Rolling Stones, teilten sich die Rock-Preise: Die Beatles gewannen „Beste Rock-Performance“ für „Now and Then“, während die Stones mit „Hackney Diamonds“ „Bestes Rock-Album“ abräumten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch SZA, Residente, Shakira, Chris Stapleton und Kacey Musgraves erweiterten ihre Grammy-Sammlungen. Tems gewann mit „Love Me Jeje“ ihren zweiten Grammy – ihren ersten als Solo-Künstlerin – in der Kategorie „Beste afrikanische Musik-Performance“. In einer Überraschung gab es ein Unentschieden in der Kategorie „Bestes progressives R&B-Album“ zwischen Avery*Sunshines „So Glad to Know You“ und „Why Lawd?“ von NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge).

Unter den vielen Erstgewinnern waren Rapsody („Beste melodische Rap-Performance“ für „3:AM“), Carin León („Bestes Música Mexicana-Album“ für „Boca Chueca, Vol. 1“), Billy Strings („Bestes Bluegrass-Album“) und die Metal-Band Gojira.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aber der wohl bemerkenswerteste erstmalige Gewinner war Sheila E., die 40 Jahre nach ihrer ersten Grammy-Nominierung endlich ihren ersten Grammy für „Beste globale Musik-Performance“ mit „Bemba Colorá“ gewann.