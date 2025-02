Grammys 2025: Das sind die Gewinner

Am 2. Februar 2025 war es wieder soweit: In der Crypto.com Arena in Los Angeles wurden zum 67. Mal die Grammy Awards verliehen. Alle Gewinnerinnen und Gewinner der Grammys im Überblick.

Grammys 2025: Die Gewinnerliste

Album of the Year

„Cowboy Carter“ – Beyoncé

Record of the Year

„Not Like Us“ – Kendrick Lamar

Song of the Year

„Not Like Us“ – Kendrick Lamar

Best New Artist

Chappell Roan

Best Pop Solo Performance

„Espresso“ – Sabrina Carpenter

Best Pop Duo/Group Performance

„Die With a Smile“ – Lady Gaga & Bruno Mars

Best Pop Vocal Album

„Short n‘ Sweet“ – Sabrina Carpenter

Best Dance/Electronic Recording

„Neverender“ – Justice & Tame Impala

Best Dance Pop Recording

„Von Dutch“ – Charli XCX

Best Dance/Electronic Album

„Brat“ – Charli XCX

Best Rock Performance

„Now and Then“ – The Beatles

Best Metal Performance

„Mea Culpa (Ah! Ça ira!)“ – Gojira, Marina Viotti & Victor le Masne

Best Rock Song

„Broken Man“ – St. Vincent

Best Rock Album

„Hackney Diamonds“ – The Rolling Stones

Best Alternative Music Performance

„Flea“ – St. Vincent

Best Alternative Music Album

„All Born Screaming“ – St. Vincent

Best R&B Performance

„Made For Me (Live On BET)“ – Muni Long

Best Traditional R&B Performance

„That’s You“ – Lucky Daye

Best R&B Song

„Saturn“ – SZA

Best Progressive R&B Album

„So Glad to Know You“ – Avery*Sunshine & „Why Lawd?“ – NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge) (Tie)

Best R&B Album

„11:11 (Deluxe)“ – Chris Brown

Best Rap Performance

„Not Like Us“ – Kendrick Lamar

Best Melodic Rap Performance

„3“ – Rapsody Featuring Erykah Badu

Best Rap Song

„Not Like Us“ – Kendrick Lamar

Best Rap Album

„Alligator Bites Never Heal“ – Doechii

Best Country Solo Performance

„It Takes a Woman“ – Chris Stapleton

Best Country Duo/Group Performance

„II Most Wanted“ – Beyoncé & Miley Cyrus

Best Country Song

„The Architect“ – Kacey Musgraves

Best Country Album

„Cowboy Carter“ – Beyoncé

Best Americana Performance

„American Dreaming“ – Sierra Ferrell

Best Americana Album

„Trail of Flowers“ – Sierra Ferrell

Best Latin Pop Album

„Las Mujeres Ya No Lloran“ – Shakira

Best Música Urbana Album

„LAS LETRAS YA NO IMPORTAN“ – Residente

Best Latin Rock or Alternative Album

„¿Quién trae las cornetas?“ – Rawayana

Best Regional Mexican Music Album

„Boca Chueca, Vol. 1“ – Carin León

Best Tropical Latin Album

„Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)“ – Tony Succar, Mimy Succar

Best Global Music Performance

„Bemba Colorá“ – Sheila E. Featuring Gloria Estefan & Mimy Succar

Best African Music Performance

„Love Me Jeje“ – Tems

Best Global Music Album

„ALKEBULAN II“ – Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra

Best Jazz Vocal Album

„A Joyful Holiday“ – Samara Joy

Best Jazz Instrumental Album

„Remembrance“ – Chick Corea & Béla Fleck

Best Latin Jazz Album

„Cubop Lives!“ – Zaccai Curtis

Best Traditional Pop Vocal Album

„Visions“ – Norah Jones

Best Musical Theater Album

„Hell’s Kitchen“ (Original Broadway Cast)

Best Compilation Soundtrack for Visual Media

„Maestro: Music By Leonard Bernstein“ – Bradley Cooper & Yannick Nézet-Séguin

Best Song Written for Visual Media

„It Never Went Away“ – Jon Batiste & Dan Wilson

Best Music Video

„Not Like Us“ – Kendrick Lamar

Best Music Film

„American Symphony“ – Jon Batiste

Best Comedy Album

„The Dreamer“ – Dave Chappelle

Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording

„Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration“ – Jimmy Carter

