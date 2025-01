Grammy-Prognose 2025: Wer hat die größten Chancen auf einen Award?

Die 67. Grammy Awards beginnen am Sonntagabend (02. Februar), während der Rauch der Brände in Los Angeles noch in der Luft liegt. Aber die Show geht weiter und die Gewinner werden gekrönt. Beim Album des Jahres wird es dieses Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen. ROLLING STONE sagt die Gewinner in 13 Kategorien voraus, darunter die Big Four Album, Record, Song und New Artist.

Die wichtigste Grammy-Kategorie: Album of the year

Die Nominierten:

André 3000 – „New Blue Sun“

Beyoncé – „Cowboy Carter“

Sabrina Carpenter – „Short n‘ Sweet“

Charli XCX – „Brat“

Jacob Collier – „Djesse Vol. 4“

Billie Eilish – „Hit Me Hard and Soft“

Chappell Roan – „The Rise and Fall of a Midwest Princess“

Taylor Swift – „The Tortured Poets Department“

Dies war ein starkes Jahr für echte Alben und nicht nur für Song-Sammlungen, die eine oder zwei Singles unterstützen sollen: Sowohl Beyoncé als auch Taylor Swift wurden diesem Ideal gerecht. Sie sind jedoch bei weitem nicht die Einzigen. Nur wenige Künstler verkörpern dies so wie Chappell Roan, deren Debütalbum „The Rise and Fall of a Midwest Princess “eine unerschöpfliche Goldgrube an lebendigem, tief empfundenem Pop ist. „’Good Luck, Babe!‘ war der Song, der sie schließlich nach vorne brachte“, sagt Talia Kraines, leitende Redakteurin für Pop bei Spotify, “aber es war wirklich faszinierend zu sehen, wie sich alle in ihren Katalog vertiefen – fast das gesamte Album ist in den Spotify Top 200 vertreten.“

An anderer Stelle sagt Kraines, dass Billie Eilishs scharf gezeichnetes, aber zärtlich empfundenes „Hit Me Hard and Soft“ „wirklich zeigt, dass sie eine Zwanzigjährige und kein Teenager ist – es war unglaublich nachvollziehbar, obwohl sie eine der berühmtesten Personen der Welt ist.“ Charli XCXs „Brat“ stellte sie als Solokünstlerin einem ganz neuen Publikum vor, während sie ihren Future-Pop-Idealen treu blieb. „Wir wussten schon immer, dass sie das Zeug dazu hat„, sagt Kraines. Aber man sollte auch die ungezügelte Kunstfertigkeit von André 3000 in seinem Flötenabenteuer „New Blue Sun“ nicht übersehen, genau die Art von eklektischer Veröffentlichung, die Grammy-Wähler oft gerne belohnen.

Beyoncés „Cowboy Carter“ sollte gewinnen

Beyoncé ist die erfolgreichste Künstlerin in der Geschichte der Grammy Awards – aber irgendwie hat sie noch nie den Preis für das Album des Jahres gewonnen. „Cowboy Carter“ könnte das ändern: Es ist eine wichtige Geschichtslektion über den Beitrag der Schwarzen zur amerikanischen Musik sowie eine Introduction in die nächste Generation der schwarzen Country-Musik. „Es ist so wichtig, andere schwarze Country-Künstlerinnen zu fördern und wichtige Gespräche zu führen, die geführt werden müssen“, sagt Kraines. Dass das Album mit unvergesslichen Titeln wie dem raffinierten ‚Bodyguard‘ und dem süß unterstützenden Miley-Cyrus-Duett ‚II Most Wanted‘ gespickt ist, macht es ebenfalls zu einem Anwärter. ‚Die beiden Dinge stehen nebeneinander: das kulturelle Werk und das hervorragende Album‘, sagt sie.

Taylor Swifts „The Tortured Poets Department“ wird gewinnen

Kann jemand Swift aufhalten, vor allem, seit sie „The Tortured Poets Department“ bei den Grammy Awards 2024 angekündigt hat? „Die Wirkung der Eras Tour ist natürlich schwer zu ignorieren, und natürlich war ,The Tortured Poets Department‘ ein Riesenerfolg“, sagt Kraines. „Ihr gesamtes Repertoire wird immer noch wie verrückt gestreamt, und als sie die neue Album-Sektion [zu ihrer Show] hinzufügte, gab das der Sache noch einen weiteren Schub.“ „TTPD“ wurde von Jack Antonoff produziert, der derzeit eine dreijährige Siegesserie als Produzent des Jahres (außerhalb der Klassik) hinlegt, was Swift auch helfen sollte – ebenso wie die Hysterie, die sie auf ihrer Eras Tour, die im Dezember endete, ausgelöst hat.

Record of the year

Die Nominierten

The Beatles – „Now and Then“

Beyoncé – „Texas Hold ‚Em“

Sabrina Carpenter – „Espresso“

Charli XCX – „360“

Billie Eilish – „Birds of a Feather“

Kendrick Lamar – „Not Like Us“

Chappell Roan – „Good Luck, Babe!“

Taylor Swift featuring Post Malone – „Fortnight“

Dieses Nominierungsjahr war eines der lebhaftesten in der jüngeren Geschichte des Pop, mit neu entstandenen Phänomenen und Hits, die um die besten Plätze in den Playlists und Charts konkurrierten. Kendrick Lamars „Not Like Us“ könnte jedoch die Kategorie aufmischen. Der von DJ Mustard produzierte Hit war unmittelbar nach seiner überraschenden Veröffentlichung eine unbestreitbare Sensation und erfreut sich immer größerer Beliebtheit, denn sogar Blaskapellen greifen den Song auf und spielen ihn zur Football-Saison.

Chappell Roans „Good Luck, Babe!“ sollte gewinnen

Nur wenige Songs wurden in diesem Jahr so begeistert aufgenommen wie „Good Luck, Babe!“ – von Franz Ferdinand über Miranda Lambert bis hin zu Kelly Clarkson haben alle den Song gecovert und live gespielt. Die Roots-Band Josiah and the Bonnevilles hat im vergangenen Sommer sogar eine Akustikversion veröffentlicht. Der Song, von dem Roan RS sagte, dass er davon handelt, „jemandem, der das Schicksal leugnet, viel Glück zu wünschen“, trifft den Zeitgeist voll und ganz. Es ist auch ihr meistgestreamter Song.

Billie Eilishs „Birds of a Feather“ wird gewinnen

Eilishs „Birds of a Feather“ ist ein Pop-Juwel, das zeigt, wie sehr die stimmlichen Interpretationen der vielseitigen Künstlerin seit ihrem Durchbruch Ende der 2010er Jahre gereift sind. Auch die Hörer waren von dem Song begeistert, und so wurde er im vergangenen Sommer unerwartet zum Hit von „Hit Me Hard and Soft“. „Wenn eine Platte herauskommt, gibt es einen geplanten [Fokus-]Song, aber dann sehen wir sehr schnell auf Spotify, dass verschiedene Songs anfangen, im Trend zu liegen“, sagt Kraines. ‚Wir alle liebten sofort ‘Birds of a Feather‘.“

Song of the year

Die Nominierten

Shaboozey – „A Bar Song (Tipsy)“

Billie Eilish – „Birds of a Feather“

Lady Gaga und Bruno Mars – „Die With a Smile“

Taylor Swift featuring Post Malone – „Fortnight“

Chappell Roan – „Good Luck, Babe!“

Kendrick Lamar – „Not Like Us“

Sabrina Carpenter – „Please Please Please“

Beyoncé – „Texas Hold ‚Em“

Beyoncés „Texas Hold ‚Em“ und Shaboozeys „A Bar Song (Tipsy)“ machen diese Auswahl an Anwärtern auf den Song des Jahres ein wenig countrylastig – und Musikfans sind damit mehr als einverstanden. „Das Massenpublikum hat wirklich keine Angst davor, sich dem Twang hinzugeben“, sagt Alex Tear, Vizepräsident für Musikprogrammierung bei SiriusXM. „Wir haben es hier bei Hits 1 den Sommer von Yeehaw genannt, weil es viele Crossover-Künstler gab.“ Und obwohl Beyoncé letztes Jahr von den CMA-Award-Nominierungen ausgeschlossen war, hat sie eine Chance, bei den Grammys den Song des Jahres zu gewinnen. ‚Beyoncé ist in diesem Format keine Angeberin‘, sagt Tear. ‚Sie hat die Ursprünge der Country-Musik in ihrer DNA.‘ Aber die Favoriten sind unbestreitbar: „Good Luck, Babe!„ und ‚Please Please Please‘.

Sabrina Carpenters „Please Please Please“ sollte gewinnen

Carpenters Nu-Disco-Hit von ihrem hervorragenden Album “Short n‘ Sweet“ verhalf ihr zu der Mainstream-Anerkennung, die längst überfällig war. Und während Chappell Roan sicher den Preis für den besten neuen Künstler mit nach Hause nehmen wird, wäre es erfreulich, Sabrina Carpenter in dieser Kategorie gewinnen zu sehen (schließlich ist sie eine Sängerin, die hart gearbeitet hat). „Ich freue mich einfach so sehr, dass Sabrina endlich das bekommt, was ihr zusteht“, sagt Tear. „Es ist an der Zeit. Sie ist seit fast einem Jahrzehnt in dieser Szene dabei, und jetzt ist sie an der Reihe, die Lorbeeren zu ernten.“

Chappell Roans „Good Luck, Babe!“ wird gewinnen

Dies war das Jahr von Chappell Roan, und alles beginnt mit ihrem größten Hit: „Good Luck, Babe!“ wurde über eine Milliarde Mal auf Spotify gestreamt. Der explosive Track ist so beliebt – sogar Tom Morello ist ein Fan –, dass viele denken, ihr Erfolg sei über Nacht gekommen. „Es ist so ärgerlich, dass die Leute mich erst jetzt ernst nehmen“, sagte sie in ihrer Titelgeschichte dem Rolling Stone. „So nach dem Motto: ,Weißt du was, Schlampe? Ich mache diesen Scheiß schon eine ganze Weile und du kommst erst jetzt dahinter.‘“ „Good Luck, Babe!“ ist Billie Eilishs Lieblingssong des Jahres. Wenn das die Grammys nicht überzeugt, was dann?

Best new artist

Die Nominierten

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Der beste neue Künstler ist neben Album des Jahres, Aufnahme des Jahres und Song des Jahres auch eine Big-Four-Kategorie. Obwohl es sich bei allen um große Erfolge handelt, ist der Titel „Bester neuer Künstler“ die ultimative Auszeichnung, die den Durchbruch eines Stars signalisiert. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich auf Sabrina Carpenter und Chappell Roan hinauslaufen. Doch Doechii, die derzeit im Aufwind ist, sowie Shaboozey, Benson Boone und Teddy Swims müssen alle als potenzielle Herausforderer in Betracht gezogen werden. „Mitten in diesem Brat-Jahr hat [Boone] es meisterhaft geschafft, eine Verbindung zu den Massen herzustellen“, sagt Alex Tear, Vizepräsident für Musikprogrammierung bei SiriusXM, der auch von Swims schwärmt. „Er hat eine erstaunliche, unvergessliche Stimme und er hat den Swag. ,The Door‘ ist ein Song, der einfach nicht aufhören will.“

Chappell Roan sollte – und wird – gewinnen

Roan bezeichnete sich selbst als „die Lieblingskünstlerin Ihres Lieblingskünstlers“, aber das war, bevor sie fast sechs Millionen Follower auf Instagram hatte und eine Einladung ins Weiße Haus erhielt (Spoiler-Alarm: Sie lehnte ab). Und wenn man bedenkt, dass sie fast ein Jahrzehnt lang versucht hat, in der Branche Fuß zu fassen, hat sie den Sieg am meisten verdient. „Es ist mein Traumberuf“, sagte sie uns. „Ich weiß nie, ob es jemals wieder so sein wird, was irgendwie beängstigend ist.“

Der explosive Erfolg von Roan in diesem Jahr bedeutet, dass sie wahrscheinlich in den wichtigsten Kategorien, darunter vor allem „Beste neue Künstlerin“, abräumen wird. „The Rise and Fall of a Midwest Princess hat sie 2023 wirklich in Stellung gebracht, und der Chappell-Hype war im Gange“, sagt Tear. „Ich erinnere mich, dass ich [dachte]: ‚Oh mein Gott, sie wird das Ding rocken‘.“

Best rap album

Die Nominierten

J. Cole – Might Delete Later

Common und Pete Rock – The Auditorium, Vol. 1

Doechii – Alligator Bites Never Heal

Eminem – The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)

Future und Metro Boomin – We Don’t Trust You

Carl Chery, Leiter der Abteilung für Urban Music und Kreativdirektor bei Spotify, sagt, dass das diesjährige beste Rap-Album davon abhängen könnte, welche Art von Rap die Grammy-Wähler hören. „Wenn Sie eher auf Trap stehen, werden Sie sich in Richtung Future und Metro orientieren“, gibt er als Beispiel an. Für Nostalgiker könnte Eminems „The Death of Slim Shady“ genau das Richtige sein – der Rapper aus Detroit hat seine erste Nominierung seit 2019 erhalten. „Ich wäre nicht überrascht, wenn Eminem den Preis gewinnt“, sagt Chery. „Dieses Album scheint seit Jahren die beste Resonanz auf ein Eminem-Album zu sein und hat sich kommerziell gut verkauft … Für jemanden, der jetzt in seinen Fünfzigern ist, schlägt Eminem eine andere Richtung ein. Man ist schon eine Weile dabei, die Zahlen sollten eigentlich sinken … Sein Publikum wird jünger.“ Abgesehen davon ist kein Rapper heißer auf die Grammys als Doechii.

Doechiis „Alligator Bites Never Heal“ sollte – und wird – gewinnen

Im Oktober sahen wir, wie Doechii die Webster Hall in New York zum Beben brachte, und uns wurde klar, dass dies sehr wahrscheinlich das letzte Mal war, dass sie in einer Halle dieser Größe auf Tour war. Es war ein unglaublicher Auftritt inmitten eines Sternstundenjahres 2024 für die Künstlerin aus Florida. Die Grammys sollten immer den kulturellen Zeitgeist des Hip-Hop widerspiegeln, und das bedeutet unter anderem eine Trophäe für das beste Rap-Album für die dreimal nominierte Doechii.

Als wir mit Chery sprachen, war er sich nicht sicher, wie sehr Top Dawg Entertainment und Doechiis Team sich für eine Grammy-Nominierung einsetzen würden, da ihr Debütalbum noch in Arbeit ist („Alligator Bites Never Heal“ ist technisch gesehen ein Mixtape). Chery sah Doechii hauptsächlich in der Kategorie „Bester neuer Künstler“, aber nach unserem Gespräch machten eine Medienoffensive und ein geschickter Marketingschub (einschließlich eines mit Stars besetzten „Denial Is a River“-Videos) deutlich, dass TDE „Alligator Bites Don’t Heal“ bis zum Mond pushen wollte. Wenn TDE sich für einen Künstler einsetzt, sind sie bei den Grammys in der Regel erfolgreich.

Best rap song

Die Nominierten

Rapsody featuring Hit-Boy – „Asteroids“

¥$ (Kanye West & Ty Dolla $ign) featuring Rich the Kid & Playboi Carti – ‚Carnival“

Future and Metro Boomin featuring Kendrick Lamar – ‘Like That“

Kendrick Lamar – „Not Like Us“

GloRilla – ‚Yeah Glo!“

Laut Carl Chery, dem Leiter der Urban Music-Abteilung und Kreativdirektor von Spotify, ist dies die Kategorie, in der Kendrick Lamar gewinnen muss. „Ich sehe einfach keine Welt, in der [Kendrick] nicht gewinnt“, sagt er. „Die Erfolgsbilanz ist da. Es ist einer der größten Momente des Jahres. Ich denke also, dass im Moment alles zu seinen Gunsten läuft.“ Das Grammy-Komitee wird häufig dafür kritisiert, nicht am Puls der Zeit zu sein, was Hip-Hop angeht; in diesem Jahr wäre es jedoch so gut wie unmöglich, nicht zu wissen, „was die Kultur fühlt“, wie Lamar es ausdrückt.

Kendrick Lamars „Not Like Us“ sollte – und wird – gewinnen

Wenn es jemals eine klare Sache gab, dann ist es diese Kategorie. „Not Like Us“ deckt alle Bereiche ab: Es ist ein vernichtender Diss, gespickt mit sozialen Kommentaren und Call-and-Response-Momenten, alles über einem lustigen DJ-Mustard-Beat. Die zweite Strophe des Liedes brachte die Gespräche über Drakes kulturelle Wertschätzung auf Hochtouren; die Wirkung ist unbestreitbar. Es gab Jahre, in denen ein Hit für gute Zahlen sorgte, aber nicht so kulturell relevant schien – dieses Jahr ist anders.

Best rock album

Die Nominierten

The Black Crowes – „Happiness Bastards“

Fontaines D.C. – „Romance“

Green Day – „Saviors“

Idles – „TANGK“

Pearl Jam – „Dark Matter“

The Rolling Stones – „Hackney Diamonds“

Jack White – „No Name“

Es dauerte bis 1995, bis die Grammys eine separate Auszeichnung für das beste Rockalbum einführten. In den Jahren danach lagen sie manchmal sehr richtig (Green Day’s „American Idiot“, U2’s „All That You Can’t Leave Behind“, Bruce Springsteens „The Rising“), aber oft auch sehr, sehr falsch (The Strokes‘ „The New Abnormal“, Muses „Drones“ und nicht weniger als fünf Foo-Fighters-Alben). In diesem Jahr ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit LPs von Green Day, Pearl Jam, Idles und den Stones.

The Rolling Stones‘ „Hackney Diamonds“ sollte – und wird – gewinnen

Pearl Jam, Green Day und die Black Crowes haben alle hervorragende Alben veröffentlicht, aber keines davon übertraf ihre besten Werke aus den Neunzigern oder 2000er Jahren. Mick, Keith und die Band haben seit dem ungeraden „A Bigger Bang“ nicht einmal versucht, neue Songs aufzunehmen. Die meisten Fans gingen davon aus, dass sie nie dazu kommen würden. Und niemand erwartete auch nur annähernd etwas auf dem Niveau von „Hackney Diamonds“. Das Album ist ein absolutes Wunder und die Stones haben sich einen weiteren Grammy redlich verdient: Die Band hat in ihrer sechs Jahrzehnte währenden Karriere nur drei Grammys erhalten. „Ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr an die Stones geht“, sagt SiriusXM-DJ Justin Kade. „Es ist eine Art Auszeichnung für jemanden, der einen MVP- oder Lifetime Achievement Award erhält.“

Es ist das abgedroschenste aller Klischees von Rockkritikern, zu sagen, dass die Rolling Stones ihr bestes Album seit „Tattoo You“ von 1981 gemacht haben, aber es gibt tatsächlich ein Argument dafür, dass sie es mit „Hackney Diamonds“ tatsächlich geschafft haben. Die Erwartungen waren niedrig, da sie seit „A Bigger Bang“ aus dem Jahr 2005 kein Album mit eigenen Songs mehr veröffentlicht hatten, Mick Jagger und Keith Richards inzwischen in den Achtzigern sind und Schlagzeuger Charlie Watts 2021 verstarb. Aber in enger Zusammenarbeit mit dem Produzenten Andrew Watt haben sie innerhalb weniger Wochen eine Reihe hervorragender Songs wie „Angry“, „Sweet Sounds of Heaven“ und „Bite My Head Off“ herausgehauen, die sich nahtlos in die Setlisten ihrer Stadion-Sommertournee einfügen. Jason Squires, Programmdirektor von KFRR in Fresno, Kalifornien, sagt: „Diese Jungs sollte man nie, nie, nie abschreiben.“

Dieser Artikel wurde von Kristina Baum aus dem Englischen übersetzt und angepasst. Das Original finden Sie hier.