Grammys 2025: Tribute für Quincy Jones & Hommage an Los Angeles

Am Mittwoch (29. Januar) veröffentlichen die Grammys-Veranstalter:innen weitere Details zu der am kommenden Sonntag (2. Februar) stattfindenden Verleihung des Musikpreises. Dabei wurde preisgegeben, dass unter anderem an Quincy Jones erinnert werden soll und eine Hommage an die Stadt Los Angeles im Zentrum stehen wird. Dafür haben die Organisator:innen ein schimmerndes Line-up in petto.

Der Komponist und Produzent Quincy Jones verstarb am 3. November 2024 im Alter von 91 Jahren in Bel-Air, Los Angeles, und hinterlässt ein beachtliches Repertoire an filmischen sowie musikalischen Werken. Sein bekanntestes Projekt ist wohl Michael Jacksons bahnbrechendes Album „Thriller“ aus dem Jahr 1982.

Die Grammys werden trotz Feuer in Los Angeles stattfinden

Die weiterhin vor Los Angeles wütenden Brände versetzen die Metropole an der Westcoast seit nun knapp vier Wochen in Angst und Schrecken und überschatten in Zuge dessen auch die diesjährigen Grammys erheblich. Viele traditionelle Veranstaltungen der Grammy-Woche wurden umstrukturiert oder gar abgesagt.

Die Organisator:innen jedoch wollen den Event nutzen, um zu helfen. Zum einen wird die diesjährige Grammy-Übertragung umgestaltet, um Spenden zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen für die den Feuern zum Opfer gefallenen Menschen inklusive der betroffenen Musikschaffenden zu sammeln, während gleichzeitig die Ersthelfer:innen geehrt werden sollen, welche teilweise ihr Leben riskieren, um zu helfen.

Dank der speziell für die Feuer ins Leben gerufenen Initiative „Los Angeles Fire Relief Effort To Support Music Professionals“ konnten die Organisationen MusiCares und Recording Academy bisher sogar schon über 4 Millionen Dollar (umgerechnet 3,8 Millionen Euro) für betroffene Musiker:innen sammeln.

Das Line-up ist lässt nichts aus

Zwar lässt man bei der Ankündigung der Tribute Acts nicht verlauten, wer welche Ehrung bespielen wird, jedoch wurde dazu ein starbesetztes Line-up bekannt gegeben: Stevie Wonder, Coldplays Chris Martin, Cynthia Erivo, Janelle Monáe, John Legend, Herbie Hancock, Jacob Collier, Lainey Wilson, Sheryl Crow, St. Vincent, Brad Paisley und Brittany Howard werden dafür die Bühne der Grammy-Awards bespielen.

Zusätzliche Performer:innen, welche bereits für die 67. Grammy-Award-Show angesagt wurden, sind unter anderem Billie Eilish, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira, Benson Boone und Teddy Swims.