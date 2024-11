Tochter von Quincy Jones nimmt seinen Ehrenoscar entgegen

Quincy Jones’ letzte Worte

Rashida Jones betrat am Sonntag (17. November) die Bühne, um den Ehrenoscar ihres Vaters bei den Governors Awards entgegenzunehmen. Sichtlich gerührt las die Schauspielerin die Rede des 91-Jährigen vor, bevor sie auch eigene Worte ans Publikum richtete.

So sei Quincy Jones stolz auf seinen Einfluss, den er in der Branche hatte: „Als ich ein junger Filmkomponist war, sah man nicht einmal farbige Gesichter in den Kantinen der Studios arbeiten. Ich bin so, so stolz darauf, dass mein Name und meine Beiträge in diese Entwicklung einfließen konnten.“

Gleichzeitig wolle er den Preis auch anderen wichtigen Künstler:innen widmen: „Ich teile diese Auszeichnung und die Ehre des heutigen Abends mit all den großartigen Regisseuren, legendären Schauspielern und natürlich den außergewöhnlichen Songwritern, Komponisten und Musikern, mit denen ich in den sieben Jahrzehnten meiner Karriere in diesem Geschäft enge Freundschaften geschlossen habe und weiß, dass ich diesen Abend oder diese Erfahrungen für nichts auf der Welt eintauschen würde.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Anschließend fügte Rashida Jones der Rede eigene persönliche Worte über das Vermächtnis ihres Vaters hinzu. Die Anwesenheit auf der Preisverleihung sei „für unsere Familie eine schwierige Entscheidung“ gewesen, allerdings wollte sie dadurch „sein schönes Leben und seine Karriere feiern“, erläuterte Jones in Begleitung ihrer Geschwister. „Unser Vater ist heute vor zwei Wochen verstorben. Er hatte sich sehr darauf gefreut, heute Abend dabei zu sein, und ein Großteil seiner Familie ist hier. Er hatte wirklich, wirklich, wirklich vor, heute Abend hier bei uns zu sein. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass er hier ist, sehr präsent.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Film- und Musikbranche verabschiedet sich

Quincy Jones arbeitete im Laufe seiner Karriere mit zahlreichen prominenten Namen wie Michael Jackson, Frank Sinatra und Donna Summer zusammen. Mit seinen Projekten beeinflusste er maßgeblich die Karrieren vieler Musiker:innen, wofür sich viele nach seinem Tod nochmals bedankten.

So zollten ihm unter anderem New Order und Peter Hook Tribut und erklärten, dass Jones die Band bei seinem Plattenlabel Qwest Records unter Vertrag genommen hatte und dadurch „in Amerika groß gemacht“ habe. Peter Hook schätzte vor allem seinen liebevollen Umgang mit seinen Mitmenschen. So habe der 68-Jährige zum Beispiel bis vor Kurzem noch „liebevolle Nachrichten“ von Jones zu Weihnachten und seinem Geburtstag erhalten.

Auch Kamala Harris würdigte den Songwriter in einem Statement: „Als Komponist, Arrangeur, Platten- und Filmproduzent schuf er Kunst, die Millionen von Menschen Freude bereitete.“ Und auch durch seine aktivistischen Einsätze für Bürger- und Menschenrechte sei Quincy Jones ein „Vorbild“ für „insbesondere junge PoC in der Musikindustrie“ gewesen.