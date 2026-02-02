Album des Jahres! Bad Bunny schreibt Grammy-Geschichte

Bad Bunny hat Geschichte geschrieben, indem er für sein nostalgisches Album Debi Tirar Mas Fotos den Grammy für das Album des Jahres gewonnen hat. Es ist das erste Mal, dass der wichtigste Grammy an ein vollständig spanischsprachiges Projekt vergeben wurde.

Bad Bunny hielt sich ungläubig den Kopf und hatte sofort Tränen in den Augen, bevor er für seinen großen Moment die Bühne betrat. Er umarmte Harry Styles, der den Preis überreichte, und wandte sich dann dem jubelnden Publikum zu, um diesen historischen, einzigartigen Moment zu genießen. Die ersten Worte, die der lateinamerikanische Superstar zu Beginn seiner Dankesrede sprach, waren natürlich „Puerto Rico“.

Benito setzte seine Rede auf Spanisch fort: „Es gibt nichts, was wir nicht erreichen können. Danke an Gott, danke an die Akademie und danke an alle, die während meiner gesamten Karriere an mich geglaubt haben, an alle, die an diesem Album mitgearbeitet haben, und danke an Mami, die mich in Puerto Rico zur Welt gebracht hat. Ich liebe euch“, sagte er. An einer Stelle wechselte er ins Englische aus. „Ich möchte diesen Preis allen Menschen widmen, die ihre Heimat, ihr Land verlassen mussten, um ihren Träumen zu folgen“, sagte er, bevor er wieder ins Spanische wechselte. „Für alle Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben und mit viel Kraft weitermachen mussten, ist diese Auszeichnung für euch“, sagte er.

Bad Bunny bei den Grammys: Botschaft an alle Latinos

Bad Bunny beendete seine Rede mit einer Botschaft an seine Fans und Vorgänger: „Danke für all die Liebe, ich liebe euch. An alle Latinos auf der Welt und alle Künstler, die vor mir da waren und es verdient hätten, hier auf dieser Bühne zu stehen und diese Auszeichnung zu gewinnen: Vielen Dank“, sagte er.

#Die Kategorie ist immer umkämpft, aber dieses Jahr lieferten sich die Nominierten ein besonders knappes Rennen. Neben Bad Bunny waren Justin Bieber mit Swag, Sabrina Carpenter mit Man’s Best Friend, Clipse, das Duo bestehend aus Pusha T & Malice, mit Let God Sort Em Out, Kendrick Lamar mit GNX, Lady Gaga mit Mayhem, Leon Thomas mit Mutt und Tyler, the Creator mit Chromakopia nominiert. Keiner dieser Künstler hatte zuvor einen Grammy für das Album des Jahres gewonnen, was bedeutete, dass der Gewinner als erster Gewinner Geschichte geschrieben hätte.

Obwohl Gaga und Bad Bunny als Favoriten für den Sieg gehandelt wurden, waren viele gespannt, ob Lamars GNX und Tyler, the Creators Chromakopia das erste Album eines männlichen Solo-Rappers sein würden, das in dieser Kategorie gewinnen würde.

Bad Bunny war 2023 für sein Album Un Verano Sin Ti in dieser Kategorie nominiert, das als erstes spanischsprachiges Album überhaupt für einen Grammy in der Kategorie „Album des Jahres“ nominiert wurde. In diesem Jahr gewann Styles den Preis.

Diese Kategorie hat in der Geschichte schon oft für Überraschungen gesorgt: Letztes Jahr gewann Beyoncé den Grammy für das Album des Jahres für ihr Country-Album Cowboy Carter. Es war das erste Mal, dass die Superstar den größten Preis des Abends gewann.

Bad Bunny hat im Laufe seiner Karriere 16 Nominierungen erhalten und drei Auszeichnungen gewonnen. Debi Tirar Mas Fotos brachte ihm sechs Nominierungen ein und machte ihn zum ersten spanischsprachigen Künstler, der im selben Jahr für Album, Aufnahme und Song des Jahres nominiert wurde.