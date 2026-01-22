Super Bowl: Bad Bunny und Green Day nehmen MAGA in die Zange

Der Super Bowl war ohnehin schon politisch aufgeladen – und nun ist auch noch Green Day im Spiel. Mit dem Auftritt der Punkrocker bei der Eröffnungszeremonie und Bad Bunny als Headliner der Halbzeitshow könnte das Finale die MAGA-Agenda empfindlich stören.

Green Day sollen bei der Eröffnungszeremonie des Super Bowl auftreten – und MAGA-Wutanfälle sind damit vorprogrammiert. Die Punkrocker aus der East Bay wurden als lokale Helden ausgewählt, um das 60-jährige Jubiläum des Championships zu feiern, das in Santa Clara, Kalifornien, stattfindet.

Laut einer Pressemitteilung der NFL werden sie dabei „Generationen von Super-Bowl-MVPs auf das Spielfeld geleiten“. Zwar hat Green Day bislang keine Details zur Setlist veröffentlicht, doch ihre deutlich politischen Liveshows sind in den vergangenen Jahren zur festen Tradition geworden.

Green Day und politische Provokation

Erst in dieser Woche nutzten Green Day ihre Bühne, um bei den 2026 iHeartRadio ALTer Ego Concerts in Minnesota Anti-ICE-Proteste zu unterstützen und die Trump-Regierung zu kritisieren. „Dieser Song ist antifaschistisch. Dieser Song ist gegen Krieg. Wir stehen an der Seite unserer Brüder und Schwestern in Minnesota“, sagte Billie Joe Armstrong zum Publikum, bevor die Band in „Holiday“ einstieg.

Kurz vor dem gesprochenen Zwischenteil des Songs höhnte Armstrong dann: „Meine Damen und Herren, Stephen Miller hat jetzt das Wort.“ (Der Zwischenteil, der im Original von einem nicht näher benannten Vertreter Kaliforniens „gesprochen“ wird, beginnt mit den Zeilen: „Sieg Heil to the President Gasman / Bombs away is your punishment.“)

Anti-Faschismus als Markenzeichen

Diese Art antifaschistischer Rhetorik ist für Green Day nichts Neues. Bei Auftritten der vergangenen Jahre animierte die Band ihr Publikum immer wieder zu „Fuck Donald Trump“-Sprechchören und änderte gezielt die Textzeile aus „American Idiot“ von „I’m not a part of the redneck agenda“ zu „I’m not a part of the MAGA agenda“.

Die lautstarke Haltung von Green Day wird die Bühne bereiten für den Halbzeitauftritt von Bad Bunny, der ebenfalls bereits die MAGA-Agenda herausfordert – und Donald Trump sowie seine Anhänger verärgert hat. Kaum war der Latin-Superstar als Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow angekündigt, reagierte die extreme Rechte empört auf Benitos spanischsprachige Musik und seine Aussagen gegen ICE. Die konservative Organisation Turning Point USA ging sogar so weit, eine alternative Halbzeitshow zu planen.

Bad Bunny, Trump und politische Fronten

„Ich weiß nicht, warum sie das machen, das ist verrückt, und dann schieben sie es auf irgendeinen Veranstalter, den sie engagiert haben, um die Unterhaltung auszuwählen. Ich halte das für absolut lächerlich“, sagte Donald Trump über Bad Bunnys Rolle als Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow. Im vergangenen Jahr hatte der Präsident den Super Bowl besucht, als die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles trafen.

Ob Trump in diesem Jahr anwesend sein wird, ist unklar. Sollte er jedoch erscheinen, hat sich die Wahrscheinlichkeit seines Zorns verdoppelt.