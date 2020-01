Grammys 2020: Alicia Keys sorgt für Gänsehaut-Erinnerung an Kobe Bryant

Foto: Getty Images, Harry How. All rights reserved.

Die 62. Verleihung der Grammys stand am Sonntag auch im Zeichen des verstorbenen Kobe Bryant. Der Basketball-Star war gemeinsam mit seiner Tochter Gianna und weiteren Personen mit einem Hubschrauber abgestürzt und tödlich verwundet.

Nachdem Lizzo die Preisverleihung im Staples Center in Los Angeles mit einer Performance eingeleitet hatte, ging Gastgeberin Alicia Keys auf die Bühne und sprach direkt den traurigen Verlust Kobe Bryants an.

„Wir alle fühlen gerade eine wahnsinnige Traurigkeit, denn heute Morgen haben Los Angeles, Amerika und die ganze Welt einen Helden verloren“, sagte Keys sichtlich bewegt. „Und wir stehen hier buchstäblich mit gebrochenem Herzen in dem Haus, das Kobe Bryant gebaut hat.“

Bryant spielte 20 Jahre lang für die Los Angeles Lakers und gewann fünf Meisterschaften. Die Lakers richten ihre Heimspiele im Staples Center aus, das seit Jahren Schauplatz für die Grammy-Verleihung ist.

Alicia Keys weiter: „In diesem Augenblick sind Kobe und seine Tochter Gianna und all jene, die heute tragisch verunglückt sind, in unseren Herzen, in unseren Gebeten, sie sind in diesem Gebäude, und ich möchte alle bitten, sich einen Moment Zeit zu nehmen und sie einfach in sich aufzunehmen und unsere Stärke und unsere Unterstützung mit ihren Familien zu teilen.“

Alicia Keys und Boyz II Men spielten im Anschluss eine wehmütige A-Capella-Version des Liedes „It’s So Hard to Say Goodbye“.

Der Grammy-Abend gehörte nach dieser starken Erinnerung an Bryant ganz Billie Eilish. Die erst 18-jährige Newcomerin stellte mehrere Rekorde auf, gewann als erste Frau in der Geschichte der Preisverleihung an einem Abend die Big Four – das heißt: Preise in allen vier wichtigen Kategorien.

