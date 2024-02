Super Bowl 2024 – Halbzeitshow von Usher: Kuscheln mit Alicia Keys

Ganz in Weiß gekleidet, mit stolzen Klunkern und Handschuhen ausgestattet, startete Usher in seine Halbzeitshow beim Super Bowl. Kein neuer Song, dafür gleich zwei Klassiker: „Caught Up“ und „U Don’t Have to Call“. Usher tanzte dazu auf dem Feld wie sein einstiges Vorbild Michael Jackson.

Gleich im Anschluss bewahrheitete sich, was die Spatzen von den Dächern pfiffen: Alicia Keys ist dabei, in hautenger Rot-Robe am ebenfalls kirschroten Klavier. Nachdem die Sängerin sanft ihren eigenen Song „If I Ain’t Got You“ einleitete, gaben beide danach im Duett Gas, um schließlich lachend bei „My Boo“ miteinander zu kuscheln.

Einer der absoluten Hingucker der Show war dann H.E.R. an der Gitarre, die dem Mini-Konzert eine Rock-Note gab. Gemeinsam rissen beide Ushers 2001er-Track „U Got It Bad“ ab.

Die Gästeliste hatte aber noch weitere Überraschungen parat. Für „OMG“ gesellte sich will.i.am, bei „Turn Down for What“ rappte Lil Jon mit. Der blieb auch beim fetten Abschluss mit Ushers Mega-Hit „Yeah!“, wobei „Fast & The Furious“-Star Ludacris für den absoluten Coolness-Faktor sorgte und Usher im blau-schwarzen Bodysuit wie ein Comicheld daherkam.

Eine in alle Richtungen gedachte Mega-Show mit guten Freunden, die am Fernsehen zumindest etwas von der sehr schlechten Tonqualität getrübt wurde.

Usher mit neuem Album

Usher veröffentlichte am Freitag (09. Februar) mit „Coming Home“ sein Comeback-Album, das erste nach „Hard II Love“ aus dem Jahr 2016.

Darauf sind viele Gaststars zu hören, darunter Summer Walker & 21 Savage, H.E.R., Jung Kook von BTS, Burna Boy und Latto. Produziert wurden die Songs – darunter die Single „Kissing Strangers“ von Pharrell Williams, Hitboy, Brian-Michael Cox, Tricky Stewart, D’Mile und Jermaine Dupri. Auf Vinyl erscheint das Album am 8. März.

Vor seinem Super-Bowl-Moment sagte der Rapper, der 2011 bereits einen Gastauftritt hatte: „Es ist die größte Ehre meines Lebens, dass ich einen Super-Bowl-Auftritt auf meiner Wunschliste abhaken kann. Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu präsentieren, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat.“