Super Bowl 2024: Tritt Justin Bieber in der Halbzeitshow auf?

Am 11. Februar 2024 (amerikanischer Zeit) findet in Las Vegas der Super Bowl statt. Für die Halftime Show zeichnet dieses Jahr R&B-Star Usher verantwortlich. Der hat bereits angekündigt, dass es den einen oder anderen Gaststar zu sehen geben wird. Die Gerüchteküche brodelt … und ein Name, der immer wieder fällt, ist Justin Bieber.

Die Chancen für eine gemeinsame Performance scheinen recht gutzustehen, denn der kanadische Popstar wurde kurz vor dem Event in Las Vegas gesichtet – das berichtet unter anderem „NME“. Kommt es also zum Duett von Usher mit „Biebs?“ Die beiden verbindet schließlich eine gemeinsame Geschichte: Usher war für Bieber eine Art Mentor und arbeitete mit ihm an seinem Debütalbum, bei dem er auch als Executive Producer geführt wird. Usher ist außerdem auf vielen weiteren Alben Biebers vertreten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Spekulationen auch über Alicia Keys

Bieber ist als Gaststar ebenso wenig bestätigt wie die ebenfalls als wahrscheinliche Gastsängerin gehandelte Alicia Keys. Der US-amerikanische Prominachrichtendienst „TMZ“ zitiert Augenzeugenberichte von einer gemeinsamen Probe von Usher und Keys im Allegiant Stadium in Las Vegas (dort findet das Event statt).

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Keys und Usher veröffentlichten 2004 das gemeinsame Duett „My Boo“, das auf Ushers Album „Confessions“ zu hören ist. Usher selbst freut sich auf die Performance: „Es ist eine einmalige Ehre, endlich einen Super Bowl-Auftritt von meiner Liste abhaken zu können. Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, die anders ist als alles, was sie bisher von mir gesehen hat“, zitiert ihn „CBS News“.