Robert Plant besucht ältesten Plattenladen der Welt
Robert Plant, Stimme von Led Zeppelin, wird beim Record Store Day 2026 als „Legend“ geehrt – und besuchte vorab den ältesten Plattenladen der Welt in Cardiff.
Für Vinyl-Fans rund um den Globus ist der Record Store Day jedes Jahr ein unverzichtbarer Termin. Auch 2026 liegt dieser nicht mehr allzu fern: Am 18. April ist es wieder soweit, wenn Sammler sich im Laden ihres Vertrauens einfinden, um die Platten ihrer Lieblingskünstler zu erwerben. Traditionell wird dabei ein Musiker mit dem Record Store Legend Award ausgezeichnet. In diesem Jahr fällt die Wahl auf einen legendären Rockmusiker.
Robert Plant wird geehrt
Beim Gewinner der Auszeichnung handelt es sich um den ehemaligen Led-Zeppelin-Frontmann Robert Plant. Der Engländer ist bekannterweise selbst ein großer Vinyl-Liebhaber und wurde im Laufe seiner Karriere immer wieder dabei gesichtet, wie er durch Plattenläden stöberte.
Plant: „Plattenläden waren schon immer ein Teil meines Lebens. Wenn man sich eine physische Schallplatte zulegt, dann tut man das meiner Meinung nach, weil man wirklich wissen und Teil dessen sein möchte, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Und ich weiß als jemand, der seit 1966 Platten macht, dass die Leute etwas ganz Besonderes mit nach Hause nehmen wollen, um alle Elemente dessen zu genießen, was ein Künstler zusammengestellt hat. Wir wollen eine Verbindung zwischen der Musik und der Kunst des Ganzen.“
Besuch im ältesten Plattenladen der Welt
Im Vorfeld der Feierlichkeiten besuchte der „Stairway to Heaven“-Interpret einen ganz besonderen Record Store. Der Stillers Record Store in Cardiff, Wales, wurde 2023 von „Billboard“ zum ältesten Plattenladen der Welt ernannt und durfte sich nun über den Besuch einer Legende der Musikgeschichte freuen.
Der Store gab dazu folgendes Statement ab: „Die Welt hat Robert Plant längst als Legende anerkannt, wie sein jahrzehntelanges Schaffen als Musiker und Performer beweist. Doch die Plattenläden dieser Welt wissen aus erster Hand, dass Robert Plant vor allem ein Kenner seines Fachs ist, dessen Hunger nach musikalischen Entdeckungen auch mit der Zeit nicht nachgelassen hat. Wir könnten den ganzen Tag davon schwärmen, was für ein leidenschaftlicher Unterstützer von Plattenläden Robert Plant ist, daher genügt es zu sagen, dass es uns eine Ehre ist, die auserwählten Hüter seiner ‘Record Store Legend’-Plakette zu sein.“
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Der Zustand der Plattenläden in Deutschland wird ebenso analysiert wie das RS-Vinyl-Team bei Produzenten wie Josh Miller vorbeigeschaut hat – die trotz aller digitalen Möglichkeiten das Analoge nicht missen möchten. Der stabile Marktanteil von Vinyl im aktuellen Musikmarkt bekommt hier bunt und lebendig allerlei freundliche Gesichter.