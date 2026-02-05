Record Store Day 2026: Die komplette Release-Liste ist da

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Am 18. April 2026 kehrt der Record Store Day zurück – und mit ihm eine umfangreiche Liste exklusiver und streng limitierter Vinyl-Veröffentlichungen. Die nun veröffentlichte Release-Übersicht für Deutschland, Österreich und der Schweiz umfasst rund 500 Titel, die am Aktionstag ausschließlich in teilnehmenden unabhängigen Plattenläden erhältlich sein werden.

Wie in den Vorjahren liegt der Fokus auf limitierten Sondereditionen, Erstveröffentlichungen auf Vinyl sowie exklusiven Pressungen, die speziell für den Record Store Day produziert wurden. Und: Weitere Ergänzungen der Liste sind möglich, ein regelmäßiger Blick auf Updates lohnt sich daher.

Von Charli XCX bis hin zu Ideal

Zu den diesjährigen Veröffentlichungen zählen zahlreiche internationale Künstler:innen, darunter Motörhead, Paramore, Niall Horan, David Bowie, Bruno Mars, Charli XCX und The Last Dinner Party. Auch der deutschsprachige Raum ist prominent vertreten – unter anderem mit SEEED, MIA., Thomas D, Ideal, Element Of Crime und Antilopen Gang.

Als offizieller Botschafter des Record Store Day 2026 ist zudem Till Brönner mit einer exklusiven Veröffentlichung auf Vinyl dabei.

Ausgewählte Releases aus der Record-Store-Day-Liste 2026 im Überblick

Paramore – „All We Know Is Falling (Deluxe Edition)“: Neu aufgelegte Deluxe-Version des Debütalbums, inklusive des ersten Vinyl-Releases der seltenen „The Summer Tic EP“ aus dem Jahr 2006.

Niall Horan – „Flicker featuring the RTÉ Orchestra“: Liveaufnahme aus Dublin mit symphonischer Begleitung. Die bekanntesten Songs aus Horans Multi-Platin-Debütalbum erscheinen erstmals auf Vinyl.

Bruno Mars – „Collaborations (RSD 2026 Exclusive)“: Compilation mit bekannten Kollaborationen, darunter „Uptown Funk“ (mit Mark Ronson), „Die With A Smile“ (mit Lady Gaga) und „APT.“ (mit ROSÉ).

Charli XCX – „party 4 u“: Die Single erscheint erstmals als 7-Inch-Vinyl auf ultra-klarem Vinyl.

SEEED – „Live“: Limitierte Doppel-LP auf goldenem und dunkelrotem Vinyl mit Liveaufnahmen aus den Jahren 2004 bis 2006.

MIA. – „Zirkus (20th Anniversary Edition)“: Zum 20-jährigen Jubiläum kehrt das Album erstmals wieder auf Vinyl zurück – als streng limitierte Anniversary-Edition.

Antilopen Gang – „110 / Niemand peilt die Gang“: 7-Inch-Maxisingle auf transparent blauem Vinyl.

Till Brönner – „Parla più piano (7-Inch)“: Limitierte Single mit zwei besonderen Aufnahmen aus dem Erfolgsalbum „Italia“.

Die Gesamtübersicht aller Veröffentlichungen gibt es hier nachzulesen.

RSD Talent 2026: DUSK SAFFRON ausgezeichnet

Auch der RSD-Talentwettbewerb 2026 ist entschieden: Die Berliner Shoegaze-Band DUSK SAFFRON wurde als „RSD Talent 2026“ ausgezeichnet. Die Band ist mit der exklusiven 12-Inch „A Little Death (Special Edition)“ auf der offiziellen Release-Liste vertreten.

Charity-Zusammenarbeit mit War Child wird ausgebaut

Der Record Store Day setzt auch 2026 ein Zeichen für soziale Verantwortung. In Kooperation mit War Child erscheinen über Universal Music drei Charity-Veröffentlichungen von Jeremy Days, Grobschnitt und Extrabreit. Pro verkaufter Platte wird jeweils ein Euro an die Hilfsorganisation gespendet.