Green Day bringen ihr eigene Kaffeemaschine auf den Markt

In diesem Jahr feiern Green Day den 20. Geburtstag ihres Albums „American Idiot“. Zu dem Anlass gibt es jede Menge Jubiläums-Items zu erwerben – auch solche, die man nicht unbedingt als Bandmerch erwarten würde. Ganz neu im Sortiment: eine Kaffeemaschine, die im Design der 2004er Platte der Kalifornier daherkommt.

Green Day freuen sich über Iced Coffee

In Zusammenarbeit mit Punk Bunny Coffee und Keurig haben Billie Joe Armstrong und seine Kollegen den Coffee Brewer kreiert, der für 159,99 US-Dollar in einer „American Idiot“-Artwork-Box kommt und mit Kapseln im LP-Look betrieben wird. Ein Special, auf das die Gruppe ganz besonderen Wert legt – wenn man ihrem Social-Media-Clip dazu anschaut – ist die kleine blaue Taste auf der Maschine, die einem einen Iced Coffee ermöglicht.

Das Problem am Green-Day-Automaten

Der Haken an der Geschichte: Kaum vorgestellt, ist der Kaffeeautomat bereits online ausverkauft. Es gibt lediglich das Angebot, dass man seine Mail-Adresse hinterlegen und sich so informieren lassen kann, wenn wieder neue Maschinen geliefert werden.

Was dabei auch bitter ist: Im Kaffee-Kauf-Bundle ist auch ein Link zu einer von Green Day kuratierten Spotify-Playlist dabei, die sonst jedoch nicht eingesehen werden kann.

„American Idiot“ wird 20: Boxsets kommen im Oktober

Am 25. Oktober folgt zum runden Geburtstag von „American Idiot“ außerdem ein umfangreiches Boxset, in dem (neben dem eigentlichen Album) noch 15 bisher unveröffentlichte Demos der LP-Tracks, ein 2004er Mitschnitt eines New Yorker Konzerts sowie weitere Live-Aufnahmen, B-Seiten und Raritäten enthalten sind. Neben der acht Vinyls umfassenden Sammlung gibt es dazu auch noch zwei Blu-rays – die Dokus „20 Years Of American Idiot“ und „Heart Like A Handgrenade“.