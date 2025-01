Die besten Sänger aller Zeiten: Bono

Platz 32. Bono, U2

Text von Billie Joe Armstrong

Ich würde Bonos Gesang beschreiben als 50 Prozent Guinness, zehn Prozent Zigaretten – und der Rest ist Religion. Er ist ein körperbetonter Sänger, wie der Anführer eines Gospel-Chors, der sich in der Musik des Augenblicks verliert. Bono geht dann an einen Ort, der außerhalb seiner selbst liegt, besonders vor Publikum und wenn er diese hohen Töne singt. Da kommt seine Kraft her, das ist der reine, unverfälschte Bono. Natürlich glaubt er an die Dinge, über die er spricht, Weltwirtschaft oder AIDS-Hilfe in Afrika, aber diese Stimme steht immer an erster Stelle, dort liegen seine wahrsten Überzeugungen.

Er hat so viele Vorbilder. Man hört Joe Strummer, Bob Marley, Otis Redding, Elvis Presley, sogar John Lennon. Und er hat denselben Stimmumfang wie Robert Plant. Die ersten Töne von „Sunday Bloody Sunday“ sind der schiere Wahnsinn. Aber der irische Sängerknabe hat alles im Griff. „The Joshua Tree“ zeigt, wie meisterhaft Bono seine Stimme beherrscht und was er von Punk, New Wave und amerikanischen Musikern wie Bob Dylan gelernt hat. In den leisen Momenten von „With Or Without You“ kann man sich vorstellen, wie er unter dem Sternenzelt sitzt. Und wenn er dann den Refrain anstimmt, bricht ein Hagelsturm los.

Viel von Bonos unkonventionellem Gesang hat mit den Rhythmen der Band und dem Kirchenglocken-Feeling von Edges Gitarre zu tun. Bono surft da sehr elegant durch, auch wenn es ganz natürlich wirkt. Und er hat keine Angst davor, an seine Grenzen zu gehen, so wie der Falsettgesang in „Lemon“ oder „Kite“. Man hat bei ihm nie das Gefühl, dass er seine Stimme manipuliert, um auf den Putz zu hauen.

Bono sucht immer nach Möglichkeiten, etwas neu und anders zu machen. Das ist etwas, das ich von ihm gelernt habe: Ruh dich nie auf deinen Lorbeeren aus. Hör zu, lerne weiter. Das ist es, was einen Sänger ausmacht – und Bono hat es im Übermaß." Geburtstag: 10. Mai 1960. Wichtigste Songs: „One", „With Or Without You", „Where The Streets Have No Name". Inspiration für: Eddie Vedder, Chris Martin.