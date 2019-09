Green Day: Das erwartet uns live im Juni 2020

Das wird Sie auch interessieren





Green Day, Fall Out Boy und Weezer haben gestern die „Hella Mega Tour“ mit einer Show in Los Angeles eingeläutet. Auf der Bühne des Whiskey a Go Go lieferte jede Band ihr eigenes Set mit den größten Hits ab und spielte die neuen Songs, die sie zeitgleich mit dem Tourstart veröffentlicht hatten. Green Day intonierten „Father of All Motherfuckers“, sogar gleich zweimal – der Song war nach eigenen Angaben „zu schnell vorbei“.

Green Day – „Father of All Motherfuckers“:

Derweil debütierten Fall Out Boy mit „Dear Future Self (Hands Up)“ und Weezer mit „The End Of The Game“.

Fall Out Boy und Weezer im Whiskey a Go Go

Green Day: American Idiot

Holiday

Brain Stew

Bang Bang

Father of All x 2

Know Your Enemy

Basket Case

She

When I Come Around

Minority

Jesus of Suburbia Weezer: Buddy Holly

Beverly Hills

Hashpipe

Undone – The Sweater Song

Island In The Sun

The End Of The Game

Pork And Beans

Africa (Toto cover)

Say It Ain’t So

Buddy Holly (Barbershop quartet version) Fall Out Boy: Centuries

Sugar, We’re Going Down

Thanks fr th Mmrs

Dear Future Self (Hands Up)

Dance, Dance

My Songs Know What You Did In The Dark (Light Em Up)

This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race

Saturday