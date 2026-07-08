Green Day verspotten den Teufel und trotzen dem Tod auf neuem Song „I’m Never Gonna R.I.P.“
Der Track erscheint auf dem Soundtrack zur neuen Coming-of-Age-Komödie der Punkband: „Nimrods“.
Green Day melden sich mit einem mitreißenden neuen Song zurück: „I’m Never Gonna R.I.P.“ wird auf dem Soundtrack zur kommenden Coming-of-Age-Komödie der Band, „Nimrods“, zu hören sein.
„I’m Never Gonna R.I.P.“ erinnert mit seinem Groove im Stil von „Rock Around the Clock“ an die Frühzeit des Rock ’n‘ Roll – doch die knackigen Gitarrenriffs und die frechen, unverwüstlichen Lyrics sind durch und durch Green Day. „The devil’s on my tail but he’s chasing a ghost“, brüllt Billie Joe Armstrong, bevor er in den finalen Chorus übergeht: „I’m never gonna R.I.P/I’m never gonna R.I.P/Might go down in history cause/I ain’t ever gonna R.I.P.“
Neben der Veröffentlichung von „I’m Never Gonna R.I.P.“ haben Green Day die vollständige Tracklist des 30 Songs umfassenden „Nimrods“-Soundtracks bekanntgegeben. Das Album vereint eine Fülle von Green-Day-Klassikern sowie vier bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen vom Auftritt der Band im Palladium in Los Angeles, die im Film zu sehen sein werden.
Neue Musik von Analog Dogs
Darüber hinaus enthält der Soundtrack neue Musik von der fiktiven Band, die im Mittelpunkt von „Nimrods“ steht: den Analog Dogs. Außerdem sind Songs einiger der tatsächlich im Film auftretenden Künstler dabei, darunter Ultra Q, the Paradox und McKenna Grace.
Der „Nimrods“-Soundtrack erscheint am 31. Juli und wird auf CD, Kassette und als Stream verfügbar sein – zusätzlich gibt es mehrere Vinyl-Varianten. Das Album kann ab sofort in allen Formaten vorbestellt werden.
Der Film „Nimrods“ selbst startet am 14. August in den Kinos. Er dreht sich um die Analog Dogs, eine junge Pop-Punk-Band, die in der Überzeugung nach Los Angeles reist, eine Chance gewonnen zu haben, Green Day bei einer besonderen Silvestershow als Vorband zu eröffnen. Mason Thames, Kylr Coffman und Ryan Foust spielen die Mitglieder der Analog Dogs; zum Cast gehören außerdem Jenna Fischer, Angela Kinsey und Fred Armisen. Auch die Mitglieder von Green Day sind natürlich im Film zu sehen.
„Nimrods“-Soundtrack: Tracklist
1. „Longview“ – Green Day
2. „In The End“ – Green Day
3. „Bored“ – Analog Dogs
4. „When I Come Around“ – Green Day
5. „Walking Contradiction“ – Green Day
6. „Dilemma“ – Green Day
7. „Waiting“ – Green Day
8. „Geek Stink Breath“ – Green Day
9. „Bab’s Uvula Who?“ – Green Day
10. „Panic Song“ – Green Day
11. „Basket Case“ – Green Day
12. „Hitchin‘ a Ride“ – Green Day
13. „Dominated Love Slave“ – Analog Dogs
14. „Haushinka“ – Green Day
15. „Bobby Sox“ – Green Day
16. „Ms. Lauren“ – The Paradox
17. „It’s So Fine“ – Mckenna Grace
18. „Getaway“ – Analog Dogs
19. „Freaking Out“ – Analog Dogs
20. „Cold“ – Ultra Q
21. „Last Night on Earth“ – Green Day
22. „Brain Stew“ – Green Day
23. „Wake Me Up When September Ends“ – Green Day
24. „Corvette Summer“ – Green Day
25. „American Idiot“ (Live) – Green Day
26. „Know Your Enemy“ (Live) – Green Day
27. „Auld Lang Syne“ (Live) – Green Day
28. „Good Riddance“ – Green Day
29. „I’m Never Gonna R.I.P.“ – Green Day
30. „Going to Pasalacqua“ (Live) – Green Day
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