Green Day albern herum und inspirieren eine Band: Trailer zu „Nimrods“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Sie könnten die „Anal O.G. Dogs“ heißen oder die „Analog Dogs“ – spielt letztlich keine Rolle, denn diese Teenager bekommen auf der Basis eines Demotapes die unwahrscheinliche Chance, an Silvester als Vorband von Green Day aufzutreten. Das ist der Kern des Trailers zu „Nimrods: A Green Day Comedy“, einem Roadtrip-Film, in dem längst nicht alles glatt läuft. Kinostart ist der 14. August. Regisseur und Drehbuchautor Lee Kirk ließ sich von Green Days frühen Jahren inspirieren – der Zeit, in der die Band noch im Van tourte, bevor „Dookie“ sie in eine andere Liga katapultierte.

„Es geht um die Erfahrungen, die Green Day damals auf der Straße gemacht haben, in dieser frühen Phase mit dem DIY-Spirit“, sagte Armstrong dem „Hollywood Reporter“ im vergangenen September, als der Film unter dem Titel „New Years Rev“ beim Tribeca Film Festival Premiere feierte.

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„Wir haben überall gespielt, wo man uns ließ, und viele Shows wurden abgebrochen, weil die Cops auftauchten. Aber da ist auch die Schlammschlacht bei Woodstock. Lee hat es großartig hinbekommen, all diese Elemente aus unserer Vergangenheit einzuweben.“

In den Hauptrollen sind Mason Thames, Kylr Coffman, Ryan Foust und Mckenna Grace zu sehen – und natürlich Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool höchstpersönlich. Außerdem haben Jenna Fischer, Angela Kinsey und Fred Armisen sowie weitere Gäste Auftritte.

Armstrongs Traum vom Bandfilm

„Ich wollte schon immer einen Green-Day-Film machen“, erklärte Armstrong dem „Hollywood Reporter“. „Mein Gott, von Anfang an – alle meine Helden haben Filme gedreht, ob „Rock ’n‘ Roll High School“ von den Ramones, „A Hard Day’s Night“ von den Beatles oder „Quadrophenia“ von den Who. Ich wollte dasselbe tun.“ 2025 äußerte Armstrong außerdem die Hoffnung, dass eine Verfilmung des Broadway-Musicals „American Idiot“ eines Tages möglich sein könnte.