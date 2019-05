Grenzkünstler, Mondlandung und Film Noir – Bücher-Verlosung

Einige berühmte Musiker beschrieben in ihren Songtexten fast detailgenau, wie sie einmal sterben würden. In unserer Galerie finden sich einige Beispiele - von Jimi Hendrix bis Tupac Shakur.

Einen Großteil ihres Leben beschreiben viele berühmte Musiker in ihren Songtexten, was sie wirklich gut kennen: Sex, Drugs, Frauen. Manchmal wagen sie sich aber auch etwas tiefer unter die Oberfläche und decken dabei Wahrheiten über das Leben, den Tod und all die anderen Dinge auf, die nicht jedem ersichtlich sind. Noch bedrückender ist es allerdings, wenn sie in ihren Lyrics bereits ihren eigenen Tod vorwegnehmen. Auch wenn Sie jetzt vielleicht die Augenbrauen hochziehen und sich insgeheim sagen "Ja, ja - da gibt es öfter mal eine Zeile wie 'Yeah, I’ll be dead 50 years from now, baby, so let’s get…