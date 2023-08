Greta van Fleet: Josh Kiszka spricht über positive Erfahrungen nach seinem Coming-out

Im Juni feierte Josh Kiszka als Mitglied der LGBTQ+-Community sein Coming-out. Seit acht Jahren ist er „in einer liebevollen, gleichgeschlechtlichen Beziehung“. Nun äußerte sich der Greta-van-Fleet-Sänger in einem aktuellen Interview zu der Unterstützung, die er in den letzten Monaten von der Öffentlichkeit erhielt.

Gegenüber dem amerikanischen ROLLING STONE teilte der Musiker mit, dass er dachte, er würde „eine Zielscheibe auf seinem Rücken tragen.“ Sein Coming-out kam inmitten mehrerer vorgeschlagener Gesetzentwürfe in seinem Heimatstaat Tennessee, welche die Rechte queerer Menschen stark einschränken könnten. Doch seine Erfahrung war sehr positiv.

„Alles wurde mit Liebe und Akzeptanz, Demut und Respekt aufgenommen und das war eine große Welle der Bestätigung, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen,“ so Kiszka. „Als Performer und Entertainer wurde mir eine große Last abgenommen. Denn letztendlich wollen wir alle als Künstler oder einfach als Menschen verstanden werden.“

Viel Unterstützung erfuhr der Sänger besonders von den Fans der Band. Bei einem Konzert in Nashville, Tennessee im Juli kreierte das Publikum während „Light My Love“ einen Regenbogen in der Konzerthalle, indem sie farbige Papiere vor ihre Handy-Taschenlampen hielten.

Die Aktion machte Josh Kiszka emotional: „Dass so viele Leute untereinander kommunizieren und koordinieren konnten, um so etwas zu tun, war außergewöhnlich. Es war wirklich schwer für mich, mich zusammenzureißen. Das klingt sehr tiefgründig, aber in diesem Moment bekam das Lied eine neue Bedeutung. Ich erklärte dem Publikum, dass ich hoffe, dass es eines Tages irrelevant sein wird, wenn ich „hate bound by fear will unwind“ („Der durch Angst gebundene Hass wird sich auflösen“) singe. Wenn du solche Worte sagst, realisierst du, dass du inmitten einer sozialen Bewegung bist.“

Greta van Fleets neues Album „Starcatcher“ erschien am 21. Juli. Derzeit ist die Band auf Tour in Amerika. Im November kommen sie auch nach Deutschland.