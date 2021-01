Kinostart für „Guardians Of The Galaxy 3” steht fest

„Ich bin ein sehr glücklicher Mann“: Der „Rocky“-Star freut sich, bald neben Margot Robbie und Idris Elba in der Comic-Verfilmung zu sehen zu sein. Nur: Welche Rolle wird er in der Fortsetzung übernehmen?

Im nächsten Jahr soll es ja tatsächlich wieder jede Menge Kinofilme im Kino geben. Einer davon ist „Suicide Squad 2“, dessen deutscher Kinostart für den 5. August 2020 angedacht ist. Obwohl die Dreharbeiten unter der Regie von James Gunn („Guardians of the Galaxy“) eigentlich schon längst abgeschlossen sind, bekommt das Ensemble um Margot Robbie, Idris Elba und Pete Davidson nun noch Zuwachs: Sylvester Stallone wird bei der DC-Verfilmung ebenfalls mit von der Partie sein. Via Instagram teilten Gunn und Stallone die gute Neuigkeit mit – ließen aber offen, welchen Part der „Rocky“- und „Rambo“-Darsteller in der „Suicide Squad“-Fortsetzung spielen wird.…