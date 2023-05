Guildo Horn über Deutschland beim ESC: „Teilnahme bitte pausieren!“

Foto: United Archives via Getty Images, United Archives. All rights reserved.

Guildo Horn, Schlagersänger und Entertainer, kommentiert die ESC-Pleite für Deutschland auf Social Media wie folgt: „Mein Tipp: Einfach mal pausieren und das gesparte Geld (Deutschland ist ja einer der großen Geldgeber des ESC) vernünftig investieren.“ Er hofft so in Zukunft auf eine neue Leichtigkeit für Deutschland bei der Show.

Beim 67. Eurovision Song Contest am Samstag (13. Mai) belegten Lord Of The Lost mit ihrem Song „Blood & Glitter“ den 26. und somit letzten Platz. Deutschland als Letzter? Das geschah schon zum fünften Mal in Folge. Im Jahr 2018 konnte mit Michael Schulte der für Deutschland seltene vierte Platz belegt werden. In den Jahren 2017, 2016, 2015, 2014 und 2013 heimsten die deutschen Kandidat:innen jedoch auch immer nur Pleiten ein.

Guildo Horn: „ESC-Teilnahme pausieren und in ein paar Jahren neu einsteigen!“

Guildo Horn, der 1998 mit „Guildo hat euch lieb!“ den siebten Platz beim ESC belegte, hat alle seine Bedenken, Vorschläge und Ideen zu dieser Thematik in einen Facebook-Post gepackt. Seine Erkenntnis zum Status Quo und ein Appell an das Organisationsteam von Deutschland: „Wie geht es jetzt weiter? Das Licht am Ende des Tunnels scheint leider aus! Ich fühle ich mich jedenfalls schwer an unsere aktuelle Fußball Nationalmannschaft erinnert: Seit Jahren bleiben die Erfolge aus, aber auf Funktionärsebene wagt man keinen echten Neuanfang und rührt ständig in derselben klebrigen Schüssel. So wird das aber nix!“

Sein Tipp: Erst mal nicht am ESC teilnehmen, Geld sparen und das nun neu verfügbare Geld zum Beispiel für den Bau von neuen Kindertagesstätten oder als Unterstützung der Tafel verwenden. Horn schreibt: „Mir fielen da eine Menge nützlicher Dinge ein. Vielleicht dann in ein paar Jahren mit einem neuen verantwortlichen Kreativteam nochmal mit einer gewissen Leichtigkeit des Seins einsteigen. Das hilft beim Musizieren nämlich ungemein!“

Beim ESC 2023 wurde Deutschland durch die Rock-Band Lord Of The Lost vertreten. Mit dem Song „Blood & Glitter“ ist die Gruppe aus Hamburg für Deutschland zum ESC in Liverpool gefahren, belegte aber wieder nur den letzten (26.) Platz. Gewonnen hat den ESC Loreen – zum zweiten Mal seit 2012. Der erste ESC fand im Jahr 1956 zum ersten Mal statt, seither konnten für Deutschland nur Nicole mit „Ein bißchen Freude“ im Jahr 1982 und Lena Meyer-Landrut mit „Satellite“ im Jahr 2010 gewinnen.

