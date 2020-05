Guns N’Roses: Axl Rose fordert Strandschließungen während Coronakrise

„Das Essen von Tieren hat uns in die Knie gezwungen“, ist sich Brian May sicher. „Es ist an der Zeit, unser Leben so zu ändern, dass andere Arten nicht missbraucht werden.“

Neben dem bekennenden Vegetarier Paul McCartney gehört Brian May zu den einflussreichsten Tierschützern der Rockmusik. Während Macca zuletzt in einem Interview die „mittelalterlichen“ Wet Markets in China für die Entwicklung des neuartigen Coronavirus verantwortlich machte, setzte der Queen-Gitarrist auch den Fleischkonsum auf der Welt als Teil des Problems ins rechte Licht. May sagte in einem Interview mit „NME“, er glaube, dass die Pandemie die Menschen zwingen werde, ihre Beziehung zum Verzehr von Fleisch neu zu beurteilen. Auf den so genannten Wet Markets (der Name „nasser Markt“ stammt von den stets per Wasserschläuchen benässten Böden) in Wuhan soll das Virus laut…