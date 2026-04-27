Vielleicht ist das Konzert von Guns N‘ Roses deshalb nicht ausverkauft! Am 25. Juni 2026 treten Axl Rose, Slash, Duff McKagan und Band in der Berliner Uber Arena auf – und es gibt noch Tickets. Weil die Band zu viele Fans hat, die lieber Fußball-WM schauen?

An jenem Donnerstag kann es zu einem echten Interessenkonflikt kommen. Das – womöglich alles entscheidende – dritte und letzte Vorrundenspiel von Nagelsmanns Elf gegen die Südamerikaner wird um 22 Uhr im MetLife Stadium von New Jersey angepfiffen. Keine gute Uhrzeit für Konzertgänger. Das wahrscheinlich mehr als zweistündige Konzert von Guns N‘ Roses dürfte dann erst zur Hälfte gelaufen sein. Falls es für die Fußballmannschaft dann um Rausfliegen oder Weiterkommen gehen sollte, dürften viele GN’R-Fans im Publikum damit beschäftigt sein, dauernd auf ihr Handy zu glotzen, um Spielständen zu checken.

Wenn also bei Schlafballaden wie „Patience“ unerwarteter Jubel im Saal ertönt, liegt das vielleicht eher daran, dass Musiala das lebensrettende Tor geschossen hat. Axl Rose wird den Unterschied schon nicht bemerken, er ist ein echter Couldn’t-care-less-Musiker.

Maximaler Konflikt: Fußball oder Musik?

Aber nicht nur bei Guns N‘ Roses entstehen Interessenkonflikte in der Frage: Fussi oder Musik? Der 25. Juni bietet zumindest in der Gruppenphase den absolut maximalen Konflikt. Ebenfalls in Berlin, im Tempodrom, treten Pulp auf. Jarvis Cocker und Co. sind mit ihrer „More“-Tour zum ersten Mal in Deutschland seit mehr als zehn Jahren. So wie Guns N‘ Roses aber haben Fans zumindest die Wahl, sich ein anderes Konzert als jenes auszusuchen, das auf das Gruppenspiel Deutschland-Ecuador fällt. GN‘ R treten auch am 23. Juni in Berlin auf, Pulp am 27. Juni.

Aber nicht nur Berlin steht vor einem Problem. Köln auch. Nina Chuba performt am Fühlinger See, also Open Air. Das KANN bedeuten, dass ihr Auftritt, der für 19 Uhr angegeben wird, zur Anpfiffzeit schon vorbei ist. Aber: Man muss dann halt noch schnell nach Hause kommen oder zumindest die nächste Leinwand finden, die das Spiel überträgt. Echter Mist ist das, man kann es nicht anders sagen.

Auch Zürich betroffen: Weitere Konzerte kollidieren mit WM-Spiel

Dann gibt es noch Foreigner in Zürich, die Band spielt im Hallenstadion. Schweizer Fans der deutschen Elf gucken dann in die Röhre bzw. hier eben leider nicht.