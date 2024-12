Guns N Roses: Seltsame Verwirrung um Europatour 2025

Die Veröffentlichung von Tourterminen gehört zum schnöden Alltag im Musikgeschäft. Eine gewisse Brisanz gibt es dabei, in Einzelfällen, nur beim Start des Vorverkaufs. Doch auch dieser ist trotz Online-Warteschlafen für genervte Fans von eher organisatorischer Art. Kein Hexenwerk also.

Nicht so bei Axl Rose und Co.

So schuf der US-Newsdienst „Live For Live Music“ vor einigen Tagen die schöne Überschrift „Guns N‘ Roses planen vielleicht oder vielleicht auch nicht eine internationale Tournee für 2025“.

Hintergrund dieser seltsam vagen Meldung ist ein digitales GN’R-Tourplakat mit Daten für Europa und den Nahen Osten. Optik und Schrift sind eindeutig im Roses-Stil gehalten. Doch weder die Band noch Tourveranstalter Live Nation (der die erfolgreichen 2023er-Shows produziert hat) haben diese Daten bislang bestätigt. Immerhin 24 Spielorte sind hier aufgeführt, manche durchaus exotisch.

In der umfangreichen Städteliste hat sich zudem Uli, der Fehlerteufel eingeschlichen. Der (unbestätigte) Termin in Wien ist mit dem Länderkürzel „IT“ für Italy versehen. Ein Tippfehler in einem noch nicht zur Freigabe bestimmten Dokument? Oder gar eine böse Fälschung?

Wacken, Wien, München, Düsseldorf

Bereits am letzten Mittwoch (27. November) hatten die nicht als unseriös geltenden „Westfälischen Nachrichten“ vorab gemeldet, dass die Band beim Festival in Wacken auftreten wird. „Erstmals in der Geschichte des Festivals in Schleswig-Holstein werden Guns N‘ Roses auf dem berühmten Holy Ground auftreten“ heißt es dort.

Auch Termine in Wien, Düsseldorf und München sind genannt. Die Tageszeitung verweist auf die Exklusivität dieser Nachricht. Gleichwohl sind auch diese Daten für Deutschland bislang nirgendwo offiziell verkündet.

Sehr wahrscheinlich ist auch den „Westfälischen Nachrichten“ das Tourposter aus Fankreisen zugespielt worden. Dort ist unter dem aktuellen Logo der zweideutige Satz zu lesen: „Das, was du willst und das, was du bekommst, sind zwei völlig verschiedene Dinge…“ Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.