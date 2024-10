Billy Joel teilt sich die Bühne mit Axl Rose und John Mayer

Billy Joel trat am Samstagabend (12.10.2024) im neuen Intuit Dome in Los Angeles auf. Mit ihm auf der Bühne: Guns-N‘- Roses-Frontmann Axl Rose sowie Gitarrist John Mayer.

Nur wenige Monate, nachdem Joel den Guns N‘ Roses-Sänger als Gast zu seiner letzten Show im Madison Square Garden eingeladen hatte, standen die beiden jetzt noch einmal gemeinsam auf der Bühne. Diesmal für die Interpretation der Guns- N‘-Roses-Version von „Live and Let Die“. Das Original stammt von Paul McCartney und Wings. GN’R hatte das Stück für ihr 1991er-Album „Use Your Illusion I“ gecovert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Joel und Rose sangen den von Paul McCartney geschriebenen Klassiker auch bei der letzten MSG-Show im Juli, ebenso wie ein Cover von AC/DCs „Highway to Hell“ und ein konzertabschließendes „You May Be Right“. Die Sänger traten erstmals 2017 zusammen auf, als Joel ein Konzert im Dodger Stadium in Los Angeles gab.

Auf der Bühne gesellte sich dann neben Rose auch Gitarrist John Mayer dazu, um bei „This Is the Time“ noch einen drauf zu setzen. Billy Joel und Axl Rose performten den Song bereits 2008 gemeinsam, damals beim Finale der Konzerte im New Yorker Shea Stadium.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit dem Abschluss seiner Auftritte im Madison Square Garden kündigte Joel kürzlich eine Reihe Stadionkonzerten für 2025 an, bei denen er entweder mit Sting oder Stevie Nicks als Co-Headliner auftreten wird.