Keine Ruhe für Slash! Nachdem das laufende Jahr noch ganz im Zeichen der Solo-Aktivitäten des Gitarristen steht, soll 2025 Guns N’ Roses gehören.

Erst die Conspirators, dann Guns N’ Roses

Bereits vor einigen Wochen teilte Slash mit, dass seine Band an einem neuen Album arbeite. Auch mit seinem zweiten Projekt Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators plant er neues Material. In welchem Verhältnis die Vorhaben zueinander stehen, verriet der Musiker nun in einem Interview mit Loudwire Nights. „Ich gehe mit den Conspirators ins Studio, wir machen ein neues Album, und danach dreht sich 2025 alles um Guns N’ Roses“, sagte der Gitarrist. „Wir versuchen, da ein paar Dinge auf die Beine zu stellen. Ich glaube, es wird nächsten Sommer eine kleine Tour geben – zumindest habe ich ein Gerücht dazu gehört.“

So klingen Guns N’ Roses im neuen Song:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Slash: vielbeschäftigt

Sicherer sind vorgelagerte Pläne: Slashs „S.E.R.P.E.N.T.“-Tour. Das Apronym steht für „Solidarity, Engagement, Restore, Peace, Equality N’ Tolerance“ und beschreibt eine Festival-Reihe mit Charity-Fokus in den USA. Slash spielt dort mit seiner Blues-Band – passend dazu erschien im Mai sein Blues-Cover-Album „Orgy Of The Damned“ –, außerdem finden sich im Lineup Artists wie Larkin Poe, Warren Haynes Band und Keb’Mo’. Die Tour endet im August, danach verortet Slash die Conspirators-Aufnahmen. Bezüglich seines Terminkalenders sagte er: „Beschäftigt zu sein hält mich aus Schwierigkeiten heraus, wie man sagt.“

Während ihr Gitarrist die Musikwelt verlässlich beinahe jährlich mit neuen Songs versorgt, sind Guns N’ Roses lange nicht so produktiv. Das aktuelle Album ist nach wie vor „Chinese Democracy“ von 2008 – an dem Slash im Übrigen nicht beteiligt war. Davor ließen sie nach dem Cover-Album „‚The Spaghetti Incident?‘“ (1993) 15 Jahre auf sich warten. In den vergangenen Jahren erscheinen einzelne Singles, ein weiteres Album wurde jedoch nie bestätigt. Slashs aktuellen Aussagen zufolge, ändert sich das nun.