Guns N‘ Roses teilen ultimative Stage Fail Compilation von Axl Rose

Guns N‘ Roses lachen über sich selbst – und vor allem über Frontmann Axl Rose – in einer neuen Zusammenstellung der Bühnenstürze des Sängers. Der offizielle Instagram-Account der Band veröffentlichte ein Video, das Ausschnitte aus verschiedenen Zeiten zusammenfasst, in denen Axl Rose während ihrer Live-Auftritte gestürzt ist. Einige davon sogar aus den Achtzigerjahren.

Axl Rose stürzt – und alle lachen mit

Unterlegt mit ihrem Klassiker „Welcome to the Jungle“ ist das Video eine Minute lang. „Guns N‘ Roses Greatest Hits“, betitelte die Band die Clips. In einigen Szenen fällt Rose auf den Rücken. In anderen landet er mit dem Gesicht voran auf dem Boden. Und in einer Szene verfehlt er das Ende der Bühne. Und läuft direkt über den Rand hinaus.

Stürze als Running Gag der Rockgeschichte

Der jüngste Sturz des 63-Jährigen ereignete sich am Wochenende, als er während der Aufführung von „Sweet Child O‘ Mine“ in Mumbai beim Treppenlaufen stolperte. Der Clip ist der zweite, der in der Zusammenstellung zu sehen ist.

„Ich liebe jemanden, der über sich selbst lachen kann. Er ist definitiv ein überdurchschnittlicher Mensch… 🩷❤️🇧🇷“, schreibt ein Fan über die Fails von Axl Rose. Ein anderer: „Oh nein 😢, sorry, aber ich kann dieses Video nicht liken. Es ist nicht lustig, den Mann, den ich so sehr liebe, fallen zu sehen😭 es bricht mir das Herz 💔💔 Ich hoffe, es geht ihm gut nach dem Sturz in Mumbai, 🇮🇳🙏🏼🙏🏼. Axl ist der stärkste Mann, den ich je gesehen habe. Nach einem Sturz geht er immer weiter, auch wenn er verletzt ist oder Schmerzen hat. Axl du bist der beste!! Ich liebe dich!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die neue Tour der Band: Humor und Härte vereint

Guns N‘ Roses haben kürzlich ihre „Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things World Tour“ gestartet, die bis Ende Juli in Europa, Asien und dem Nahen Osten Station machen wird. Bei ausgewählten Shows werden Public Enemy, Rival Sons und Sex Pistols die Band begleiten. Die Tour ist die erste mit dem neuen Schlagzeuger Isaac Carpenter, der Anfang des Jahres Frank Ferrer ersetzt hat.

Frank Ferrer geht – Carpenter bringt frischen Groove

„Carpenter hat sich durch seine einzigartige Mischung aus Vielseitigkeit und Groove, gepaart mit brachialer Kraft und technischem Können, einen Namen gemacht und seinen Ruf als facettenreicher Schlagzeuger in der Branche gefestigt“, erklärte die Band damals in einer Stellungnahme. Zumindest hinter seinem Schlagzeug muss Carpenter sich keine Sorgen machen, vor Tausenden von Menschen auf die Nase zu fallen.