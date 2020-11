Guns N’Roses kündigen überraschend Tour für 2021 an

Foto: Redferns, Jo Hale. All rights reserved.

Guns N’Roses haben sich als erste große Band aus der Deckung gewagt und trotz der laufenden Corona-Pandemie eine Stadion-Tour 2021 angekündigt.

Dies sei die erste Tour-Bekanntgabe seit Beginn der Corona-Pandemie mit Grenzschließungen und Auftrittspausen, teilte die Band am Mittwoch mit. Man habe „großen Appetit“ wieder live zu spielen, hieß es. Zunächst seien acht Auftritte in Neuseeland und Australien geplant.

Guns N’Roses: Nachholtermine 2021

Im Mai hatten Guns N’Roses ihre für den Sommer 2020 geplante Europatournee aufgrund der Corona-Maßnahmen absagen müssen. Die Band erneuerte bereits vor einigen Wochen ihr Versprechen, die ausgefallenen Gigs im Sommer 2021 nachzuholen. Neben Shows in Ländern wie Spanien, Schweden und Großbritannien soll am 30. Juni 2021 auch ein Konzert in München stattfinden.