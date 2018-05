Am 29. Juni 2018 erscheint das lang ersehnte Reissue von „Appetite for Destruction“, dem 1987er-Klassiker von Guns N’Roses. Zu den 49 bislang unveröffentlichten Bonustracks, die das Set beinhalten wird, gehört auch „Shadow Of Your Love“.

Weiterlesen Guns N’Roses: von der Gosse ins Penthouse – 30 Jahre „Appetite for Destruction“ "Appetite For Destruction" war – neben „Born In The USA“ und „The Joshua Tree“ – DAS Rockalbum des Jahrzehnts: eine dieser Platten, auf die sich notfalls alle einigen können. Und das liegt nicht an den Frisuren oder Tätowierungen oder am eher albernen Slogan von der „most dangerous band in the world“. Nein, es liegt natürlich an den unvergesslichen Songs. Birgit Fuß über das Jubiläum des Klassikers.

„Shadow Of Your Love“ nahmen Guns N’Roses mit „Appetite For Destruction“-Produzenten Mike Clink im Dezember 1986 auf. Es gilt als Test-Recording-Sesson, die einen Monat vor den Album-Aufnahmen stattfand. Der zweite neue Song auf dem Reissue ist übrigens „Move To The City“, der 1988 als Akustik-Version während der „G N’ R Lies“-Sessions entstanden ist.

Guns N’Roses: „Shadow Of Your Love“

https://youtu.be/aHUmy5PvPjQ Video can’t be loaded: Guns N‘ Roses – Shadow Of Your Love (Lyric Video) (https://youtu.be/aHUmy5PvPjQ)

NOT IN THIS LIFETIME…Europa: Sommer 2018

03. Juni 2018 Berlin, Olympiastadion

12. Juni 2018 Gelsenkirchen, Veltins Arena

24. Juni 2018 Mannheim, Maimarktgelande

07. Juli 2018 Leipzig, Festwiese