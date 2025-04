„Anything Goes“ ist die Gurke auf „Appetite For Destruction“

Guns N‘ Roses: So ganz freiwillig ist Frank Ferrer also nicht gegangen

„Appetite For Destruction“ war so unglaublich erfolgreich, dass keine der dummen, maßlosen/selbstzerstörerischen Dinge, die Guns N‘ Roses in den folgenden Jahren taten, sein Vermächtnis schmälern konnten.

Allein aufgrund der Stärke dieser Songs könnten sie für immer mit jeder beliebigen Besetzung der Band auf Tour gehen, die Axl Rose zusammenstellen könnte. Aber nicht jeder Song erreicht das Niveau von „Sweet Child O‘ Mine“, „Rocket Queen“, „Welcome To The Jungle“ und „Paradise City“.

„Anything Goes“ ist einfach nur schal

Der einzige wirkliche Reinfall ist jedoch „Anything Goes“, das aus der Zeit stammt, als Axl Rose und Izzy Stradlin noch vor Guns N‘ Roses in der Band Hollywood Rose spielten. Die Zeile „My way, your way, anything goes tonight“ wird bis zum Erbrechen wiederholt, während Slash sich in den Talkbox-Effekt auf seiner Gitarre lehnt.

In dem verzweifelten Bemühen, etwas Neues in ihre abgestandene Setlist zu bringen, nahm die Band den Song 2023 wieder in ihre Live-Show auf. Aber er ist heute nicht besser als 1987.

Dieser Text stammt aus unserer Liste 50 schreckliche Songs auf großartigen Alben