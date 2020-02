Kracher: Guns N’Roses holen Smashing Pumpkins als Support-Act

Es wird viel spekuliert über das neue Album von Guns N'Roses. Slash deutete an, dass sich die Veröffentlichung „aufgrund der veränderten Musikindustrie“ doch noch verschieben kann.

Uneinigkeit im Lager von Guns N'Roses: Meldete sich Richard Fortus noch vor kurzem zu Wort bezüglich eines neuen Albums, mit der Hoffnung, dass die neue LP noch 2020 erscheinen wird, kommen nun wieder Zweifel daran auf. Slash sprach in einem Interview über eine mögliche Verschiebung. Hauptgrund, so der Gitarrist, sei die heutige Musikindustrie und die veränderte Release-Politik. Auf einer Convention wurde der Musiker nach der neuen Guns N'Roses-Platte gefragt. „Es passieren viele Dinge, aber es gibt noch nichts Konkretes“, so Slash. „Der Hauptgrund dafür ist die aktuelle Lage der Industrie. Eine Hand voll Leute sagen 'Klar, macht eine Platte und…