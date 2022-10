Guns N‘ Roses veröffentlichen neues Live-Video zu „You Could Be Mine“

Foto: WireImage, Kevin.Mazur. All rights reserved.

Vor wenigen Tagen erschien ein neues Live-Video von Guns N‘ Roses zu ihrem Song „You Could Be Mine“ aus dem Album „Appetite For Destruction“.

Das Video wurde 1991 bei einem Konzert der Band im Ritz Theater in New York aufgenommen und war Teil von insgesamt vier Konzerten, die als Warm-Up vor der „Use Your Illusion“-Tour (1991 bis 1993) gespielt wurden.

Die neue Deluxe Box

Das Videomaterial ist Teil der „Use Your Illusion I & II“-Deluxe Box, die am 11. November dieses Jahres erscheint.

Aktuell befindet sich die Band auf ihrer „We’re F’N Back!“-Tour mit Konzerten in Kolumbien, Mexiko, Japan, Thailand, Singapur, Australien und Neuseeland.

Guns N’Roses: Tourdaten 2022